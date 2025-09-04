Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέλη Κογκρέσου ΗΠΑ ζητούν παρέμβαση Ρούμπιο για απελευθέρωση πέντε Ελληνοκυπρίων

 04.09.2025 - 21:17
Μέλη Κογκρέσου ΗΠΑ ζητούν παρέμβαση Ρούμπιο για απελευθέρωση πέντε Ελληνοκυπρίων

 04.09.2025 - 21:17

Με επιστολή τους προς τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου «Congressional Hellenic Caucus» εκφράζουν «βαθιά ανησυχία για τη συνεχιζόμενη παράνομη διαίρεση της Κυπριακής Δημοκρατίας» και «ιδιαιτέρως για την παράνομη σύλληψη και κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων» στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη, ζητώντας παρέμβαση των ΗΠΑ για απελευθέρωσή τους.

Όπως υπογραμμίζουν, οι συλλήψεις αυτές είναι «πολιτικά υποκινούμενες και παράνομες» και «απειλούν τη δικοινοτική, διζωνική συνολική διευθέτηση» που επιδιώκει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την απελευθέρωση του νησιού.

Στις 19 Ιουλίου 2025, αναφέρει η επιστολή, «πέντε ηλικιωμένοι Ελληνοκύπριοι συνελήφθησαν στο χωριό Τρίκωμο» ενώ επισκέπτονταν «τις πατρογονικές τους περιουσίες». Κατηγορήθηκαν «παρανόμως για παράνομη είσοδο, κατασκοπεία και διατάραξη της τάξης» και κρατήθηκαν «υπό αμφισβητούμενες νομικές διαδικασίες», σε «σκληρές συνθήκες φυλάκισης» παρά τα χρόνια προβλήματα υγείας τους, σημειώνεται.

Η επιστολή αναφέρει ότι «η κατοχική διοίκηση αγνόησε αιτήματα για ιατρική περίθαλψη», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως το «υπουργείο εσωτερικών» στα κατεχόμενα αρνήθηκε μηχάνημα για σοβαρή περίπτωση άπνοιας ύπνου.

Τα μέλη του Κογκρέσου καλούν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «να παρέμβει μέσω των Πρεσβειών των ΗΠΑ σε Λευκωσία και Άγκυρα» και να «απαιτήσει την απελευθέρωση των Ελληνοκυπρίων που κρατούνται παρανόμως για την άσκηση του δικαιώματός τους να επισκεφθούν τα πατρογονικά τους σπίτια». Ζητούν επίσης «την ανάληψη δράσης ώστε η Τουρκία να καταστεί υπόλογη για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της στην Κύπρο» και «τον τερματισμό της παράνομης κατοχής του νησιού».

Την επιστολή υπογράφουν οι βουλευτές Ντίνα Τίτους, Κρις Πάππας, Γκας Μπιλιράκης και Νικόλ Μαλλιωτάκης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.

