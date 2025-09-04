Μέλη Κογκρέσου ΗΠΑ ζητούν παρέμβαση Ρούμπιο για απελευθέρωση πέντε Ελληνοκυπρίων

Όπως υπογραμμίζουν, οι συλλήψεις αυτές είναι «πολιτικά υποκινούμενες και παράνομες» και «απειλούν τη δικοινοτική, διζωνική συνολική διευθέτηση» που επιδιώκει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την απελευθέρωση του νησιού.

Στις 19 Ιουλίου 2025, αναφέρει η επιστολή, «πέντε ηλικιωμένοι Ελληνοκύπριοι συνελήφθησαν στο χωριό Τρίκωμο» ενώ επισκέπτονταν «τις πατρογονικές τους περιουσίες». Κατηγορήθηκαν «παρανόμως για παράνομη είσοδο, κατασκοπεία και διατάραξη της τάξης» και κρατήθηκαν «υπό αμφισβητούμενες νομικές διαδικασίες», σε «σκληρές συνθήκες φυλάκισης» παρά τα χρόνια προβλήματα υγείας τους, σημειώνεται.

Η επιστολή αναφέρει ότι «η κατοχική διοίκηση αγνόησε αιτήματα για ιατρική περίθαλψη», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως το «υπουργείο εσωτερικών» στα κατεχόμενα αρνήθηκε μηχάνημα για σοβαρή περίπτωση άπνοιας ύπνου.

Τα μέλη του Κογκρέσου καλούν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «να παρέμβει μέσω των Πρεσβειών των ΗΠΑ σε Λευκωσία και Άγκυρα» και να «απαιτήσει την απελευθέρωση των Ελληνοκυπρίων που κρατούνται παρανόμως για την άσκηση του δικαιώματός τους να επισκεφθούν τα πατρογονικά τους σπίτια». Ζητούν επίσης «την ανάληψη δράσης ώστε η Τουρκία να καταστεί υπόλογη για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της στην Κύπρο» και «τον τερματισμό της παράνομης κατοχής του νησιού».

Την επιστολή υπογράφουν οι βουλευτές Ντίνα Τίτους, Κρις Πάππας, Γκας Μπιλιράκης και Νικόλ Μαλλιωτάκης.

The unlawful arrest of five Greek-Cypriots by the Turkish authorities for visiting their ancestral homes is cruel and politically motivated.



I led a letter to @SecRubio urging the State Department to hold Turkey accountable for this and its many human rights violations against… pic.twitter.com/4SyDf9yp5F — Dina Titus (@repdinatitus) September 4, 2025

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ