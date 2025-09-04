Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ: «Η Κύπρος θα διεκδικήσει και άλλες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Η Κύπρος θα διεκδικήσει και άλλες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις»

 04.09.2025 - 21:35
ΠτΔ: «Η Κύπρος θα διεκδικήσει και άλλες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις»

Η Κύπρος θα διεκδικήσει και άλλες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο στάδιο Σπύρος Κυπριανού, στη Λεμεσό, για να παρακολουθήσει τον αγώνα μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας, στο πλαίσιο του Ευρωμπάσκετ, και ερωτηθείς αν ο στόχος επετεύχθη με τη διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «εκ του αποτελέσματος, η διοργάνωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Να συγχαρούμε την Ομοσπονδία για την εξαιρετική διοργάνωση και από αύριο ξεκινά η δουλειά για την επόμενη διοργάνωση που θα φιλοξενήσουμε στην Κύπρο. Βλέπουμε ότι έχουμε τις δυνατότητες και ευρύτερα μέσα στο πλαίσιο που προσεγγίσαμε από την αρχή αυτό το Ευρωμπάσκετ, που είναι μια επένδυση για τους νέους μας, μια επένδυση για τον κυπριακό αθλητισμό».

Ερωτηθείς αν είναι μια υπόσχεση στον κυπριακό λαό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «υπόσχεση ότι θα διεκδικήσουμε παρόμοιες μεγάλες διοργανώσεις. Και θέλω να αναφέρω κάτι για την Εθνική Κύπρου που είχε μια πολύ αξιόλογη παρουσία, τα παιδιά κέρδισαν πολλές εμπειρίες και είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει και στη συνέχεια την Εθνική μας Ομάδα».

Κληθείς να προβεί σε μια πρόβλεψη για το αποτέλεσμα του αποψινού καλαθοσφαιρικού αγώνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «ελπίζω να έχουμε το αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούμε». 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη στην παγκόσμια μόδα - Πέθανε ο θρύλος της μόδας Τζιόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών
Νέα διαμερίσματα στον Στρόβολο μετά από χρηματοδότηση του ΚΟΑΓ - Πότε ξεκινά η ανέγερσή τους
«Ο γάρος της ημέρας»: Ολόκληρο χωράφι…το άφησε διαγώνια στο πεζοδρόμιο – Απίστευτο «parking» - Δείτε φωτογραφία  
Πέθανε ο Ανδρέας Χριστοδούλου - Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Μαχαιρώματα στη Λεμεσό: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο 28χρονος – Συνελήφθη 23χρονος
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε ξαπλωμένη με το μαγιό της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μέλη Κογκρέσου ΗΠΑ ζητούν παρέμβαση Ρούμπιο για απελευθέρωση πέντε Ελληνοκυπρίων

 04.09.2025 - 21:17
Επόμενο άρθρο

Ελλάδα: Στο Νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση δυο μικρά παιδιά

 04.09.2025 - 21:50
Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας

Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας

Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας

Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας

  •  04.09.2025 - 14:06
Χωρίς αλλαγή το πλάνο για απεργία μετά τη συνάντηση Υπουργού-συντεχνιών για ΑΤΑ

Χωρίς αλλαγή το πλάνο για απεργία μετά τη συνάντηση Υπουργού-συντεχνιών για ΑΤΑ

  •  04.09.2025 - 20:58
Μέλη Κογκρέσου ΗΠΑ ζητούν παρέμβαση Ρούμπιο για απελευθέρωση πέντε Ελληνοκυπρίων

Μέλη Κογκρέσου ΗΠΑ ζητούν παρέμβαση Ρούμπιο για απελευθέρωση πέντε Ελληνοκυπρίων

  •  04.09.2025 - 21:17
Το Βασιλικό σε αδιέξοδο: Η κοινοπραξία απαντά – Με καθυστέρηση καταβλήθηκαν €60εκ, επέβαλαν επιπλέον έργα

Το Βασιλικό σε αδιέξοδο: Η κοινοπραξία απαντά – Με καθυστέρηση καταβλήθηκαν €60εκ, επέβαλαν επιπλέον έργα

  •  04.09.2025 - 12:52
Θλίψη στην παγκόσμια μόδα - Πέθανε ο θρύλος της μόδας Τζιόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών

Θλίψη στην παγκόσμια μόδα - Πέθανε ο θρύλος της μόδας Τζιόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών

  •  04.09.2025 - 16:23
Επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον GSI - Δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας

Επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον GSI - Δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας

  •  04.09.2025 - 14:00
ΥΠΟΙΚ: Δεύτερη δόση για τους κουρεμένους καταθέτες από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης - Το συνολικό ποσό και οι δικαιούχοι

ΥΠΟΙΚ: Δεύτερη δόση για τους κουρεμένους καταθέτες από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης - Το συνολικό ποσό και οι δικαιούχοι

  •  04.09.2025 - 15:57
Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ: Δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους - Το βίντεο από τη φωτογράφηση

Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ: Δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους - Το βίντεο από τη φωτογράφηση

  •  04.09.2025 - 14:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα