Ελλάδα: Στο Νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση δυο μικρά παιδιά

Αμέσως σήμανε συναγερμός στους γιατρούς όχι μόνο τη Παιδιατρικής αλλά και των άλλων ειδικοτήτων, που έπεσαν πάνω τους για να τα συνεφέρουν.

Σύμφωνα με το evros-news.gr, οι γονείς τους μιλώντας με τους γιατρούς, τα δυο μικρά παιδιά που είναι Ρομά και μένουν στην γνωστή περιοχή Πανόραμα Διδυμοτείχου,, έπαιζαν σε χωράφι που βρίσκονται κοντά στο σπίτι το οποίο μένουν και ξαφνικά ένοιωσαν αδιαθεσία γι’ αυτό και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Όπως μάλιστα είπαν, πιθανόν να κατανάλωσαν κάποιο φυτοφάρμακο.

