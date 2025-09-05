Ecommbx
Γάτος το «σκάει» από το σπίτι του και διανύει 50 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παμπ – Έναν μήνα μετά το κάνει ξανά

 05.09.2025 - 08:57
Έφηβος φεύγει κρυφά από το σπίτι και πάει σε ένα μπαρ με τους φίλους του.

Ποιος δεν το έχει κάνει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του; Αλλά όταν σε πιάνουν οι γονείς, το σκέφτεσαι να το ξανακάνεις. Σε αυτή την κατηγορία δεν ανήκει ο Peanut, ένας γάτος στην Αγγλία, που δεν είχε πρόβλημα να διανύσει 50 χιλιόμετρα για να πάει στην αγαπημένη του παμπ. Δύο φορές μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις αρχές Ιουλίου, ο Peanut το «έσκασε» από το σπίτι του στο Λινκολνσάιρ, διένυσε 50 χλμ. (κάτι λιγότερο από την απόσταση Αθήνα – Κινέτα, αν τα λέμε αυτά), έφτασε στο Νότιγχαμ και μπήκε στην παμπ Vat & Fiddle. Μέσα σε λίγες ημέρες έγινε ο καλύτερος φίλος των πελατών και του προσωπικού του μαγαζιού.

 Οι φωτογραφίες του γάτου άρχισαν να γεμίζουν τα social media, με τον Peanut να γίνεται η μασκότ της Vat & Fiddle – μάλιστα του έδωσαν και την ονομασία Screech από το διακριτικό νιαούρισμά του. Οι υπεύθυνοι του μαγαζιού, πέρα από το προώθηση της παμπ, παράλληλα προσπαθούσαν να εντοπίσουν και τους ιδιοκτήτες του γάτου – ωστόσο, δεν βγήκε κάποια άκρη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έτσι αποφάσισαν να πάνε σε ένα κτηνιατρείο, όπου αποδείχθηκε ότι ο Peanut ήταν τσιπαρισμένος. Οι γιατροί κατάφεραν να βρουν τα στοιχεία του σπιτιού του και να επικοινωνήσουν με τους ιδιοκτήτες του.

Μετά από περίπου τρεις εβδομάδες, ο Peanut επέστρεψε σπίτι του, με το προσωπικό της παμπ να τον αποχαιρετά στα social media. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο γάτος έκανε ζωάρα στο Νότιγχαμ και δεν είχε καμία διάθεση να σταματήσει.

Έτσι έναν μήνα μετά, το «έσκασε» ξανά από το σπίτι του, περπάτησε 50 χιλιόμετρα και επέστρεψε στην Vat & Fiddle, εκπλήσοντας τους πάντες. «Όταν είδαμε ότι είχε φύγει, ξέραμε αμέσως που θα τον βρούμε» είπαν οι ιδιοκτήτες του.

Στην παμπ υποδέχθηκαν τον Peanut σαν τον θαμώνα – θρύλο που επιστρέφει μετά από χρόνια στο στέκι του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα likes έπεσαν βροχή και ο μάνατζερ της παμπ ήταν ξεκάθαρος: «Αγαπάμε να τον έχουμε στην παρέα μας, αλλά οι ‘γονείς’ του δεν θα είναι ενθουσιασμένοι με το νέο του χόμπι».

ΠΗΓΗ: in.gr

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα βουλευτικά ψηφοδέλτια του Δημοκρατικού Συναγερμού, το πολιτικό θερμόμετρο στην Πινδάρου ανεβαίνει αισθητά. Η ημερομηνία-ορόσημο της Τρίτης, 9 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία για έντονες εσωκομματικές διεργασίες, με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι οι κάλπες, δεν θα αποφευχθούν σε αρκετές επαρχίες.

