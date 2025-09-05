Ecommbx
Κατεχόμενα: Ακυρώθηκε ένα διάταγμα «κράτησης» των 5 Ε/κ, αλλά μένουν στη «φυλακή» με άλλο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κατεχόμενα: Ακυρώθηκε ένα διάταγμα «κράτησης» των 5 Ε/κ, αλλά μένουν στη «φυλακή» με άλλο

 05.09.2025 - 14:52
Το «εφετείο» στα κατεχόμενα ακύρωσε σήμερα την απόφαση του «στρατιωτικού δικαστηρίου» για 13 ημέρες «κράτηση» των πέντε Ελληνοκυπρίων, που είχε ληφθεί στις 13 Αυγούστου, κρίνοντάς την ως λανθασμένη. Παρά την εξέλιξη αυτή, οι πέντε θα παραμείνουν υπό «κράτηση», καθώς σε βάρος τους έχει εκδοθεί νεότερο «διάταγμα» που εκπνέει την ερχόμενη Τετάρτη.

Στη σημερινή συνεδρία, το «εφετείο», με πλειοψηφία δύο έναντι ενός «δικαστή», αποφάνθηκε ότι η πρωτόδικη απόφαση ήταν λανθασμένη, τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού του τεκμηρίου της αθωότητας και της μη καταπάτησης των ατομικών ελευθεριών.

Παρόλο που η απόφαση αυτή δικαιώνει την προσφυγή της υπεράσπισης, δεν επιφέρει την άμεση απελευθέρωση των πέντε, καθώς το διάστημα των 13 ημερών έχει ήδη παρέλθει. Οι πέντε Ελληνοκύπριοι θα παραμείνουν στη «φυλακή» βάσει μεταγενέστερου «δικαστικού διατάγματος» μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, οπότε και θα προσαχθούν εκ νέου ενώπιον του «στρατιωτικού δικαστηρίου».

Το «δικαστήριο», ακυρώνοντας την απόφαση, όρισε ότι οι πέντε θα μπορούσαν να αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την απαγόρευση εξόδου από τα κατεχόμενα, την κατάσχεση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων, την καταβολή χρηματικής εγγύησης 200.000 τουρκικών λιρών και την υποχρεωτική παρουσίαση στο πλησιέστερο «αστυνομικό τμήμα». Ωστόσο, οι όροι αυτοί δεν ενεργοποιούνται, εφόσον παραμένουν «κρατούμενοι» με άλλο «διάταγμα».

Πρόβλημα υγείας και καθυστερήσεις

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η υπεράσπιση έθεσε εκ νέου το ζήτημα της υγείας του ενός εκ των πέντε, ο οποίος, σύμφωνα με ιατρική έκθεση, παρουσιάζει καρδιακή αρρυθμία. Οι συνήγοροι κατήγγειλαν ότι, παρότι του συνταγογραφήθηκε θεραπεία εδώ και τρεις ημέρες, δεν την έχει λάβει ακόμη.

Η πλευρά της «κατηγορούσας αρχής» επιχείρησε να καλέσει ως μάρτυρα έναν «αστυνομικό» για να δικαιολογήσει την καθυστέρηση, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του «δικαστή». Τελικά, η «κατηγορούσα αρχή» παραδέχθηκε ότι υπήρξε καθυστέρηση στην προμήθεια των φαρμάκων από το γενικό νοσοκομείο, καθώς δεν ήταν διαθέσιμα και έπρεπε να παραγγελθούν από ιδιωτικό φαρμακείο, το οποίο ήταν κλειστό λόγω τοπικής αργίας. Δόθηκε η διαβεβαίωση ότι τα φάρμακα εξασφαλίστηκαν και θα παραδοθούν σήμερα στον κρατούμενο.

Ο «δικαστής» τόνισε την ανάγκη συμμόρφωσης με τις δικαστικές εντολές, ειδικά όταν πρόκειται για θέματα υγείας, υπογραμμίζοντας ότι δεν χρειάζεται νέα απόφαση ανωτέρου «δικαστηρίου» για να εφαρμοστεί μια ήδη υπάρχουσα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Τη δέσμευση ότι η Αίγυπτος θα επιταχύνει τη διαδικασία για να καταστήσει εφικτή τη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου προς τις σχετικές αιγυπτιακές υποδομές, ώστε το 2027 να γίνει παράδοση στην Ευρώπη, εξέφρασαν σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Πετρελαίων και Φυσικών Πόρων της Αιγύπτου, σε συνάντηση που είχαν, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνου Κόμπου και του Υπουργού Ενέργειας κ. Γιώργου Παπαναστασίου.

