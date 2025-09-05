«Σκάσε» είπε στην αεροσυνοδό και πήρε άμεσα την απάντησή της – Το viral βίντεο από πτήση

Στο βίντεο, η γυναίκα ακούγεται να διακόπτει την αεροσυνοδό την ώρα που εκφωνούσε τις οδηγίες, λέγοντάς της να σταματήσει να μιλάει. Η αεροσυνοδός αντέδρασε αμέσως δίνοντας την απάντησή της καθώς πλησίασε την επιβάτιδα, λέγοντας: «Θέλετε να κατεβείτε από το αεροπλάνο; Δεν νιώθω άνετα αν δεν σκοπεύετε να ακολουθήσετε οδηγίες». Στη συνέχεια, έδωσε εντολή να κλείσει το σύστημα ανακοινώσεων.

Η επιβάτιδα ισχυρίστηκε ότι «δεν μπορούσε να ακούσει», όμως η αεροσυνοδός απάντησε: «Δεν βρίσκεστε στη λίστα ατόμων με προβλήματα ακοής. Θα ζητήσω από τον πιλότο να σας απομακρύνει, γιατί δεν συμμορφώνεστε». Επιπλέον, την κατηγόρησε πως δεν είχε απενεργοποιήσει το κινητό της, παρά τις εντολές.

Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει την επιβάτιδα να ισχυρίζεται ότι παρενοχλείται, ωστόσο λίγο αργότερα αποβιβάστηκε από την πτήση. Ο διπλανός της, Τζέι Κρένσοου, που κατέγραψε και δημοσίευσε το περιστατικό με το σχόλιο «κενή μεσαία θέση, κερδισμένος εγώ», δήλωσε πως ένιωσε κατανόηση για την αεροσυνοδό, αλλά και κάποια συμπάθεια για την επιβάτιδα.

«Είχε προφανώς μια κακή μέρα και μιλούσε εκνευρισμένη στο τηλέφωνο. Η αεροσυνοδός δέχτηκε τα πυρά από την ένταση της στιγμής», είπε ο Κρένσοου στη New York Post. «Δεν δικαιολογώ τη συμπεριφορά της, αλλά όλοι έχουμε κακές στιγμές. Η διαφορά είναι ότι εκείνη καταγράφηκε σε βίντεο».

Η American Airlines δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα σχολιασμού. Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια άλλων πρόσφατων γεγονότων με επιβάτες που προκάλεσαν αναστάτωση σε πτήσεις. Σε μία περίπτωση, μια 50χρονη γυναίκα από τη Νέα Ζηλανδία αποβιβάστηκε όταν έβριζε μεθυσμένη το πλήρωμα και χόρευε στον διάδρομο, ενώ σε άλλη πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς το Ντουμπάι, μεθυσμένος επιβάτης χρειάστηκε να δεθεί, αφού αποκάλεσε την αεροσυνοδό «ηλίθια σκύλα».

Πηγή: newsbeast.gr