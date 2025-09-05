Ecommbx
«Σκάσε» είπε στην αεροσυνοδό και πήρε άμεσα την απάντησή της – Το viral βίντεο από πτήση

 05.09.2025 - 14:54
Μια επιβάτιδα αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το αεροπλάνο λίγα λεπτά πριν από την πτήση της American Airlines με προορισμό το Ντάλας, όταν είπε σε αεροσυνοδό «Σκάσε» την ώρα που εκείνη διάβαζε τις οδηγίες ασφαλείας. Το περιστατικό συνέβη σε πτήση από την Κόστα Ρίκα προς το Τέξας την περασμένη Τρίτη και καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε γρήγορα viral στο Instagram.

Στο βίντεο, η γυναίκα ακούγεται να διακόπτει την αεροσυνοδό την ώρα που εκφωνούσε τις οδηγίες, λέγοντάς της να σταματήσει να μιλάει. Η αεροσυνοδός αντέδρασε αμέσως δίνοντας την απάντησή της καθώς πλησίασε την επιβάτιδα, λέγοντας: «Θέλετε να κατεβείτε από το αεροπλάνο; Δεν νιώθω άνετα αν δεν σκοπεύετε να ακολουθήσετε οδηγίες». Στη συνέχεια, έδωσε εντολή να κλείσει το σύστημα ανακοινώσεων.

Η επιβάτιδα ισχυρίστηκε ότι «δεν μπορούσε να ακούσει», όμως η αεροσυνοδός απάντησε: «Δεν βρίσκεστε στη λίστα ατόμων με προβλήματα ακοής. Θα ζητήσω από τον πιλότο να σας απομακρύνει, γιατί δεν συμμορφώνεστε». Επιπλέον, την κατηγόρησε πως δεν είχε απενεργοποιήσει το κινητό της, παρά τις εντολές.

 
 
 
Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει την επιβάτιδα να ισχυρίζεται ότι παρενοχλείται, ωστόσο λίγο αργότερα αποβιβάστηκε από την πτήση. Ο διπλανός της, Τζέι Κρένσοου, που κατέγραψε και δημοσίευσε το περιστατικό με το σχόλιο «κενή μεσαία θέση, κερδισμένος εγώ», δήλωσε πως ένιωσε κατανόηση για την αεροσυνοδό, αλλά και κάποια συμπάθεια για την επιβάτιδα.

«Είχε προφανώς μια κακή μέρα και μιλούσε εκνευρισμένη στο τηλέφωνο. Η αεροσυνοδός δέχτηκε τα πυρά από την ένταση της στιγμής», είπε ο Κρένσοου στη New York Post. «Δεν δικαιολογώ τη συμπεριφορά της, αλλά όλοι έχουμε κακές στιγμές. Η διαφορά είναι ότι εκείνη καταγράφηκε σε βίντεο».

Η American Airlines δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα σχολιασμού. Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια άλλων πρόσφατων γεγονότων με επιβάτες που προκάλεσαν αναστάτωση σε πτήσεις. Σε μία περίπτωση, μια 50χρονη γυναίκα από τη Νέα Ζηλανδία αποβιβάστηκε όταν έβριζε μεθυσμένη το πλήρωμα και χόρευε στον διάδρομο, ενώ σε άλλη πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς το Ντουμπάι, μεθυσμένος επιβάτης χρειάστηκε να δεθεί, αφού αποκάλεσε την αεροσυνοδό «ηλίθια σκύλα».

Πηγή: newsbeast.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Τη δέσμευση ότι η Αίγυπτος θα επιταχύνει τη διαδικασία για να καταστήσει εφικτή τη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου προς τις σχετικές αιγυπτιακές υποδομές, ώστε το 2027 να γίνει παράδοση στην Ευρώπη, εξέφρασαν σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Πετρελαίων και Φυσικών Πόρων της Αιγύπτου, σε συνάντηση που είχαν, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνου Κόμπου και του Υπουργού Ενέργειας κ. Γιώργου Παπαναστασίου.

