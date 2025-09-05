Ο Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος - Υποβλήθηκε σε χειρουργείο

Δέσμευση από Αίγυπτο για μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου - «Είναι η πιο σημαντική χώρα της περιοχής», είπε ο ΠτΔ
Τη δέσμευση ότι η Αίγυπτος θα επιταχύνει τη διαδικασία για να καταστήσει εφικτή τη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου προς τις σχετικές αιγυπτιακές υποδομές, ώστε το 2027 να γίνει παράδοση στην Ευρώπη, εξέφρασαν σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Πετρελαίων και Φυσικών Πόρων της Αιγύπτου, σε συνάντηση που είχαν, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνου Κόμπου και του Υπουργού Ενέργειας κ. Γιώργου Παπαναστασίου.