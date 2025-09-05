Ο Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος - Υποβλήθηκε σε χειρουργείο

Όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπός του, ο Μπάιντεν υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση Mohs, μία τεχνική που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση καρκινικών όγκων του δέρματος.

Ο εκπρόσωπός του, δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πότε πραγματοποιήθηκε η επέμβαση, αλλά η είδηση έγινε γνωστή όταν ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο έδειξε τον πρώην πρόεδρο με μια ουλή στο μέτωπο, όπως μετέδωσε το CNNi.

Υπενθυμίζεται ότι, το 2023 ο Μπάιντεν αφαίρεσε έναν όγκο από το στήθος του, που αργότερα διαγνώστηκε ως βασικοκυτταρικό καρκίνωμα. Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος καρκίνου του δέρματος. Αναπτύσσεται αργά και συνήθως είναι ιάσιμο.

Τον Μάιο, ο Μπάιντεν διαγνώστηκε με μια «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη που είχε μετασταθεί στα οστά του. Ο Μπάιντεν μιλώντας στο CNNi είχε κάνει γνωστό πως ξεκίνησε αγωγή για τη θεραπεία του.

«Προσδοκούμε ότι θα καταφέρουμε να το νικήσουμε» είχε δηλώσει ο Μπάιντεν. «Δεν έχει προσβάλλει κανένα όργανο, τα οστά μου είναι δυνατά, δεν έχει διεισδύσει. Οπότε, αισθάνομαι καλά».

ΠΗΓΗ: cnn.gr