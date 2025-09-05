Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στο επίκεντρο του Υπουργικού στο Τρόοδος

 05.09.2025 - 14:31
Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στο επίκεντρο του Υπουργικού στο Τρόοδος

Με κύριο θέμα τον συντονισμό και τη συζήτηση για θέματα που άπτονται της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026, συνέρχεται το Σάββατο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο στην Προεδρική Κατοικία στο Τρόοδος.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μαριλένα Ραουνά, θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, ενώ θα γίνει συνολική συζήτηση και συντονισμός σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι κατά διαστήματα οι Υπουργοί ενημερώνονται για θέματα που αφορούν τα χαρτοφυλάκιά τους, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ξεχωριστές συναντήσεις της κ. Ραουνά με τα Υπουργεία.

«Τώρα θα γίνει μια συνολική συζήτηση και συντονισμός ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι πλησιάζει η ημερομηνία έναρξής της.

Πέραν του βασικού θέματος, η συνεδρία του Υπουργικού αναμένεται να λάβει και άλλες αποφάσεις περισσότερο διαχειριστικού χαρακτήρα και για άλλα εκκρεμούντα ζητήματα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η κυβέρνηση επιθυμεί να διερευνηθούν πλήρως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι καταγγελίες, σε σχέση με τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

