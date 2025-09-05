Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στο επίκεντρο του Υπουργικού στο Τρόοδος

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μαριλένα Ραουνά, θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, ενώ θα γίνει συνολική συζήτηση και συντονισμός σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι κατά διαστήματα οι Υπουργοί ενημερώνονται για θέματα που αφορούν τα χαρτοφυλάκιά τους, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ξεχωριστές συναντήσεις της κ. Ραουνά με τα Υπουργεία.

«Τώρα θα γίνει μια συνολική συζήτηση και συντονισμός ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι πλησιάζει η ημερομηνία έναρξής της.

Πέραν του βασικού θέματος, η συνεδρία του Υπουργικού αναμένεται να λάβει και άλλες αποφάσεις περισσότερο διαχειριστικού χαρακτήρα και για άλλα εκκρεμούντα ζητήματα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ