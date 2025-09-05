Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση: Κάποιοι ακύρωσαν και τώρα άλλοι θα έχουν την ευκαιρία για 9 χιλιάδες ευρώ - Όλες οι λεπτομέριες

 05.09.2025 - 23:10
Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση: Κάποιοι ακύρωσαν και τώρα άλλοι θα έχουν την ευκαιρία για 9 χιλιάδες ευρώ - Όλες οι λεπτομέριες

Λόγω ακύρωσης 14 αιτήσεων που έχουν καταχωρισθεί στο πλαίσιο των Συμπληρωματικών Χορηγιών του υπό αναφορά Σχεδίου στην κατηγορία Γ9, οι εν λόγω χορηγίες θα είναι διαθέσιμες στην πύλη καταχώρισης αιτήσεων στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, στις 09:00.

Σημειώνεται ότι η πύλη καταχώρισης αιτήσεων έχει απενεργοποιηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 στις 09:00, και θα επαναλειτουργήσει στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 στις 09.00.

Επισημαίνεται ότι η κατηγορία Γ9 αφορά Χορηγία για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), με ποσό χορηγίας € 9.000.

Σημειώνεται ότι οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων προγενέστερα της ημερομηνίας καταχώρισης αίτησης δεν είναι επιλέξιμα για χορηγία στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.

Η καταχώριση των αιτήσεων θα γίνεται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2025 στις 24:00 ή μέχρι εξάντλησης των χορηγιών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών διατηρεί τη δυνατότητα να τερματίσει τη διαδικασία καταχώρισης αιτήσεων πριν από την πιο πάνω ημερομηνία. Σε τέτοια περίπτωση, θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση με προειδοποίηση τουλάχιστον επτά ημερών.

Για τον οδηγό του Σχεδίου και περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στον σύνδεσμο Σχέδιο Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο.

Προσοχή: Η υλοποίηση της έγκρισης για την παρούσα πρόσκληση καταχώρισης συμπληρωματικών αιτήσεων πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Στην Κύπρο θα βρίσκεται την επόμενη εβδομάδα η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 12 Σεπτεμβρίου και τον Τ/κ ηγέτη στις 15 του μήνα, όπως δήλωσε ο Εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

