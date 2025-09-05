Ξάνθη: Συγκλονίζει η 79χρονη που κρατούνταν αιχμάλωτη - «Μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα»

Σύμφωνα με το Mega, όσο η ηλικιωμένη παρέμενε αιχμάλωτη, ο 30χρονος της απέσπασε όλα τα χρήματα που είχε μαζί της, ενώ την κακομεταχειριζόταν συστηματικά. Η γυναίκα περιέγραψε ότι βίωνε έναν πραγματικό εφιάλτη, μέχρι που βρήκε τη δύναμη να ειδοποιήσει τις αρχές.



«Δεν άντεχα. Δε μπορούσα άλλο να είμαι εκεί. Δε με άφηνε να βγω, έπρεπε να κάθομαι σε ένα δωμάτιο και να κοιμάμαι σε ένα κρεβάτι. Δεν με άφηνε να ανοίξω την πόρτα να πάρω καθαρό αέρα. Έχω και πρόβλημα με τους πνεύμονες. Τότε σκέφτηκα να πάρω τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πήρα το 112», είπε συγκλονισμένη η γυναίκα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, έπειτα από σήμα της Ιντερπόλ και συντονισμένες ενέργειες των ελληνικών Αρχών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το σημείο όπου κρατούνταν η ηλικιωμένη και την απελευθέρωσαν, βάζοντας τέλος στην πολύμηνη κακοποίηση.

«Με κακοποιούσε γιατί δεν είχα χρήματα»

Η ίδια εξήγησε τον λόγο που, όπως είπε, ξέσπασε πάνω της ο 30χρονος: «Θύμωσε πολύ. Έξαλλος. Τρελάθηκε δηλαδή που δεν είχα χρήματα όταν ήλθα. Και τότε με χτύπησε. Μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα. Ναι, δηλαδή, έχω κακοποιηθεί. Τον γνώριζα σχεδόν 4 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

