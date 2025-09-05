Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΞάνθη: Συγκλονίζει η 79χρονη που κρατούνταν αιχμάλωτη - «Μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα»
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Συγκλονίζει η 79χρονη που κρατούνταν αιχμάλωτη - «Μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα»

 05.09.2025 - 22:55
Ξάνθη: Συγκλονίζει η 79χρονη που κρατούνταν αιχμάλωτη - «Μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα»

Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στην Ξάνθη, όπου ένας 30χρονος κράτησε αιχμάλωτη στο σπίτι του μια 79χρονη από τη Σουηδία, την οποία είχε γνωρίσει μέσω Facebook. Ο δράστης «πούλησε έρωτα» στη γυναίκα, την έπεισε να έρθει στην Ελλάδα και στη συνέχεια την εγκλώβισε στο σπίτι του για περίπου 40 ημέρες.

Σύμφωνα με το Mega, όσο η ηλικιωμένη παρέμενε αιχμάλωτη, ο 30χρονος της απέσπασε όλα τα χρήματα που είχε μαζί της, ενώ την κακομεταχειριζόταν συστηματικά. Η γυναίκα περιέγραψε ότι βίωνε έναν πραγματικό εφιάλτη, μέχρι που βρήκε τη δύναμη να ειδοποιήσει τις αρχές.

«Δεν άντεχα. Δε μπορούσα άλλο να είμαι εκεί. Δε με άφηνε να βγω, έπρεπε να κάθομαι σε ένα δωμάτιο και να κοιμάμαι σε ένα κρεβάτι. Δεν με άφηνε να ανοίξω την πόρτα να πάρω καθαρό αέρα. Έχω και πρόβλημα με τους πνεύμονες. Τότε σκέφτηκα να πάρω τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πήρα το 112», είπε συγκλονισμένη η γυναίκα.

 Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, έπειτα από σήμα της Ιντερπόλ και συντονισμένες ενέργειες των ελληνικών Αρχών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το σημείο όπου κρατούνταν η ηλικιωμένη και την απελευθέρωσαν, βάζοντας τέλος στην πολύμηνη κακοποίηση.

«Με κακοποιούσε γιατί δεν είχα χρήματα»

Η ίδια εξήγησε τον λόγο που, όπως είπε, ξέσπασε πάνω της ο 30χρονος: «Θύμωσε πολύ. Έξαλλος. Τρελάθηκε δηλαδή που δεν είχα χρήματα όταν ήλθα. Και τότε με χτύπησε. Μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα. Ναι, δηλαδή, έχω κακοποιηθεί. Τον γνώριζα σχεδόν 4 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ethnos.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στο παγκύπριο: Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού από τον σύντροφο της μητέρας του - Ένοχος σε 29 κατηγορίες
Πλέον μπορείς να απολαύσεις brunch στην αυλή ενός... παλιού σχολείου - Δείτε φωτογραφίες
Καιρός: Απολαύστε τον ήλιο όσο μπορείτε – Έρχονται βροχές και στο εσωτερικό – Πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες
Φυσικό αέριο: Πότε αναμένεται η πρώτη παραγωγή από το «Κρόνος» με τη συνεργασία της Αιγύπτου
Ενδιαφέρει μελλοντικούς γονείς: Ο άγνωστος κίνδυνος για την εγκυμοσύνη και τα έμβρυα - Τι λέει νέα έρευνα
Θλίψη στη Βρετανία: Πέθανε η Δούκισσα του Κεντ σε ηλικία 92 ετών

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έρευνα για GSI: Στρέφεται προς τρία πρόσωπα σε θέσεις-κλειδιά - Υπό εξέταση ύποπτες συναλλαγές

 05.09.2025 - 22:25
Κυπριακό: Κάθοδος Ολγκίν στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα - Ραντεβού με Χριστοδουλίδη και Τατάρ

Κυπριακό: Κάθοδος Ολγκίν στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα - Ραντεβού με Χριστοδουλίδη και Τατάρ

Στην Κύπρο θα βρίσκεται την επόμενη εβδομάδα η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 12 Σεπτεμβρίου και τον Τ/κ ηγέτη στις 15 του μήνα, όπως δήλωσε ο Εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Κάθοδος Ολγκίν στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα - Ραντεβού με Χριστοδουλίδη και Τατάρ

Κυπριακό: Κάθοδος Ολγκίν στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα - Ραντεβού με Χριστοδουλίδη και Τατάρ

  •  05.09.2025 - 19:30
ΠτΔ: Κανονικά θα γίνει ο δρόμος Πάφου-Π.Χρυσοχούς - «Τερματίζουμε προβληματικές συμβάσεις όχι έργα»

ΠτΔ: Κανονικά θα γίνει ο δρόμος Πάφου-Π.Χρυσοχούς - «Τερματίζουμε προβληματικές συμβάσεις όχι έργα»

  •  05.09.2025 - 20:20
«Λουκέτο» σε παραλία λόγω ρύπανσης - Πόσες μέρες θα μείνει κλειστή - Τι συνέβη

«Λουκέτο» σε παραλία λόγω ρύπανσης - Πόσες μέρες θα μείνει κλειστή - Τι συνέβη

  •  05.09.2025 - 21:44
Σοκ στο παγκύπριο: Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού από τον σύντροφο της μητέρας του - Ένοχος σε 29 κατηγορίες

Σοκ στο παγκύπριο: Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού από τον σύντροφο της μητέρας του - Ένοχος σε 29 κατηγορίες

  •  05.09.2025 - 17:57
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ο νέος Οδυσσέας

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ο νέος Οδυσσέας

  •  05.09.2025 - 20:40
Απόπειρα φόνου: Νέα σύλληψη – Χειροπέδες σε 17χρονο – Αναμένεται να περάσουν κι άλλοι από το κελί

Απόπειρα φόνου: Νέα σύλληψη – Χειροπέδες σε 17χρονο – Αναμένεται να περάσουν κι άλλοι από το κελί

  •  05.09.2025 - 21:33
Απόπειρα φόνου: Νέα σύλληψη – Χειροπέδες σε 17χρονο – Αναμένεται να περάσουν κι άλλοι από το κελί

Απόπειρα φόνου: Νέα σύλληψη – Χειροπέδες σε 17χρονο – Αναμένεται να περάσουν κι άλλοι από το κελί

  •  05.09.2025 - 21:33
Ανόρθωση: Βγαίνει ανακοίνωση για την επιστροφή Τιμούρ στο σπίτι του

Ανόρθωση: Βγαίνει ανακοίνωση για την επιστροφή Τιμούρ στο σπίτι του

  •  05.09.2025 - 21:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα