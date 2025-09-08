Ecommbx
Υγεία

Θέλετε να γεράσετε καλά; Κάντε αυτή την κίνηση καθημερινά
ΥΓΕΙΑ

Θέλετε να γεράσετε καλά; Κάντε αυτή την κίνηση καθημερινά

 08.09.2025 - 09:38
Θέλετε να γεράσετε καλά; Κάντε αυτή την κίνηση καθημερινά

Η επίτευξη του στόχου των 150 λεπτών άσκησης την εβδομάδα δεν είναι τόσο ανέφικτος και χαρίζει υγεία στις μέρες της ζωής μας.

Εάν ο στόχος, όμως είναι να προσθέσουμε περισσότερες μέρες στη ζωή μας -και μάλιστα γεμάτες υγεία- μια απλή ταλάντωση των χεριών αρκεί.

Πρόκειται για το Shuai Shou Gong, ένα είδος ενεργητικής άσκησης των χεριών (ή ενεργητικής ταλάντευσης των χεριών) που ακολουθείται εδώ και περίπου χίλια χρόνια στην Κίνα και συστήνεται ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, μιας και τους προσφέρει καλύτερη κινητικότητα και συνολική ευεξία.

Αυτά τα οφέλη επαληθεύτηκαν και από νεότερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Plos One, η οποία ειδικότερα εστίασε σε 56 γυναίκες ηλικίας από 60 και 80 ετών. Οι γυναίκες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η μια ομάδα ακολούθησε 40λεπτές προπονήσεις Shuai Shou Gong, ενώ η δεύτερη ομάδα δεν ακολούθησε κάποια ρουτίνα άσκησης.

Όσες ακολούθησαν τη συγκεκριμένη άσκηση για τρεις φορές την εβδομάδα επί δύο μήνες είχαν βελτιωμένη ταχύτητα βάδισης, στάση του σώματος και η ευλυγισία αλλά και εκτελούσαν ευκολότερα καθημερινές εργασίες, όπως το μαγείρεμα και το ντύσιμο. Αντίθετα, η άλλη ομάδα των γυναικών δεν είδε καμία βελτίωση – και το περπάτημά τους στην πραγματικότητα επιδεινώθηκε.

«Τα ευρήματα αυτά αποδεικνύουν ότι η ήπια και ρυθμική ακολουθία κινήσεων του Shuai Shou Gong μπορεί να μαθευτεί εύκολα και να απολαμβάνεται από τους ηλικιωμένους και να βελτιώνει τη γενική υγεία και ευεξία» επισημαίνει ο ερευνητής και καθηγητής Neil Roberts από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

Πώς θα κάνετε την άσκηση

Η ρουτίνα της άσκησης αποτελείται από πέντε διαδοχικές κινήσεις των χεριών, που αξιοποιεί τη δύναμη της βαρύτητας.

  • Σταθείτε σε όρθια θέση και κουνήστε τα χέρια σας πίσω και στη συνέχεια προς τα εμπρός, στο ύψος των ώμων για τέσσερις φορές.
  • Στην πέμπτη ταλάντωση, λυγίστε τα γόνατα δύο φορές – μία φορά όταν φέρνετε τα χέρια σας προς τα πίσω και άλλη μία όταν τα φέρνετε προς τα εμπρός.

Με την κάμψη των γονάτων, ενισχύονται οι μύες στους γοφούς και τους μηρούς, ενώ αντίστοιχα η κίνηση στα χέρια διεγείρει τα νεύρα, τους τένοντες και τους μύες γύρω από τον ώμο.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

