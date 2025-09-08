Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑρκούδα έφαγε πολλά φρούτα και κατέληξε στο… νοσοκομείο
LIKE ONLINE

Αρκούδα έφαγε πολλά φρούτα και κατέληξε στο… νοσοκομείο

 08.09.2025 - 09:32
Αρκούδα έφαγε πολλά φρούτα και κατέληξε στο… νοσοκομείο

Viral έγινε μία αρκούδα στην Τουρκία καθώς χρειάστηκε να μεταφερθεί σε κτηνιατρική κλινική με έντονο στομαχόπονο, ο οποίος τελικά οφειλόταν στην υπερβολική κατανάλωση φρούτων.

Ο Οκάν, βάρους 91 κιλών, μένει σε πάρκο στη γειτονική χώρα και σύμφωνα με τη milliyet.com.tr το περιστατικό έγινε αυτή την εβδομάδα.

Η αρκούδα μεταφέρθηκε στο Κτηνιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, μεταξύ αυτών και σε αξονική τομογραφία. Τα αποτελέσματα βγήκαν καθαρά, χωρίς να εντοπιστούν μάζες, ενώ και οι αιματολογικές εξετάσεις ήταν φυσιολογικές.

«Είναι πλέον μια χαρά, πολύ ήρεμος και ευτυχισμένος. Σύντομα θα δροσίζεται στην πισίνα του πάρκου», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Φύση και Ζωή» της Κωνσταντινούπολης, Μπουράκ Μεμίσογλου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Οκάν πάσχει από αντίστοιχο πρόβλημα. Τρία χρόνια πριν είχε υποβληθεί ξανά σε θεραπεία για στομαχόπονο μετά από υπερκατανάλωση φρούτων. Τότε… βαπτίστηκε, όταν ένας υπάλληλος, μην ξέροντας πώς να τον αποκαλέσει στο νοσοκομείο, του έδωσε το δικό του όνομα: Οκάν.

Σήμερα, οι κτηνίατροι και οι βιολόγοι του κέντρου προσέχουν  τη διατροφή του, προσαρμόζοντας τα γεύματα ώστε να αποφευχθούν νέες… περιπέτειες.

ΠΗΓΗ: in.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Γνωστή Κύπρια στο πάρτι για τα 79α γενέθλια του Silvester Stallone
«Ο Γάρος της ημέρας»: Χτύπησε αυτοκίνητο σε πάρκινγκ και εξαφανίστηκε – Αναζητούνται μάρτυρες
Είστε φαν των πικάντικων φαγητών; Αυτό το φεστιβάλ στη Λευκωσία είναι για εσάς – Θα έχει και διαγωνισμό «αντοχής»
Καμπανάκι από Λογγίνο: Οι φωτιές εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα – Επιμένει για εμπρησμό πίσω από την φονική Πυρκαγιά η Πυροσβεστική
«Μπάχαλο» με την πληρωμή των αδειών κυκλοφορίας: Του έβαλαν να πληρώσει επιβάρυνση για δικό τους λάθος - Τι καταγγέλλει πολίτης
Back to school: Αυτές είναι οι ασθένειες που μπορεί να «χτυπήσουν» τα παιδιά – Τα μέτρα προφύλαξης και η μεγαλύτερη πηγή διασποράς
Άννα Βίσση για Νίκο Καρβέλα: «Μαζί σου στα πάντα» έγραψε για τα γενέθλιά του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Ο Γάρος της ημέρας»: Χτύπησε αυτοκίνητο σε πάρκινγκ και εξαφανίστηκε – Αναζητούνται μάρτυρες

 08.09.2025 - 09:25
Επόμενο άρθρο

Θέλετε να γεράσετε καλά; Κάντε αυτή την κίνηση καθημερινά

 08.09.2025 - 09:38
ΠτΔ για καλώδιο με Ελλάδα: Τα τρία κύρια σημεία - «Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους»

ΠτΔ για καλώδιο με Ελλάδα: Τα τρία κύρια σημεία - «Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους»

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για καλώδιο με Ελλάδα: Τα τρία κύρια σημεία - «Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους»

ΠτΔ για καλώδιο με Ελλάδα: Τα τρία κύρια σημεία - «Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους»

  •  08.09.2025 - 08:57
«Μπάχαλο» με την πληρωμή των αδειών κυκλοφορίας: Του έβαλαν να πληρώσει επιβάρυνση για δικό τους λάθος - Τι καταγγέλλει πολίτης

«Μπάχαλο» με την πληρωμή των αδειών κυκλοφορίας: Του έβαλαν να πληρώσει επιβάρυνση για δικό τους λάθος - Τι καταγγέλλει πολίτης

  •  08.09.2025 - 08:38
ΠτΔ: Νέα σχολική χρονιά με… κλιματιστικά – Ρεκόρ εγγραφών στις Τεχνικές Σχολές – Τα πλάνα για την εκπαίδευση

ΠτΔ: Νέα σχολική χρονιά με… κλιματιστικά – Ρεκόρ εγγραφών στις Τεχνικές Σχολές – Τα πλάνα για την εκπαίδευση

  •  08.09.2025 - 08:49
Κυπριακό: Μιλάμε για «εμπιστοσύνη» ενώ κρατούνται πέντε συμπατριώτες μας - Διπλωματία με το «πιστόλι στον κρόταφο»

Κυπριακό: Μιλάμε για «εμπιστοσύνη» ενώ κρατούνται πέντε συμπατριώτες μας - Διπλωματία με το «πιστόλι στον κρόταφο»

  •  08.09.2025 - 06:29
Καμπανάκι από Λογγίνο: Οι φωτιές εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα – Επιμένει για εμπρησμό πίσω από την φονική Πυρκαγιά η Πυροσβεστική

Καμπανάκι από Λογγίνο: Οι φωτιές εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα – Επιμένει για εμπρησμό πίσω από την φονική Πυρκαγιά η Πυροσβεστική

  •  08.09.2025 - 08:52
VIDEO: Απίστευτο περιστατικό στην Κύπρο - Έπεσε παρανυφάκι και πήρε μαζί του την… νύφη

VIDEO: Απίστευτο περιστατικό στην Κύπρο - Έπεσε παρανυφάκι και πήρε μαζί του την… νύφη

  •  08.09.2025 - 09:23
Είστε φαν των πικάντικων φαγητών; Αυτό το φεστιβάλ στη Λευκωσία είναι για εσάς – Θα έχει και διαγωνισμό «αντοχής»

Είστε φαν των πικάντικων φαγητών; Αυτό το φεστιβάλ στη Λευκωσία είναι για εσάς – Θα έχει και διαγωνισμό «αντοχής»

  •  08.09.2025 - 09:23
«Έμπλεξε» με αυτά που εντοπίστηκαν στην κατοικία του - Φόρεσε χειροπέδες 19χρονος - Δείτε φωτογραφίες

«Έμπλεξε» με αυτά που εντοπίστηκαν στην κατοικία του - Φόρεσε χειροπέδες 19χρονος - Δείτε φωτογραφίες

  •  08.09.2025 - 06:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα