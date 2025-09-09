Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρόστιμα από τη Hermes σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης – Αυξημένη κίνηση και έργα επέκτασης στο αεροδρόμιο Πάφου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόστιμα από τη Hermes σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης – Αυξημένη κίνηση και έργα επέκτασης στο αεροδρόμιο Πάφου

 09.09.2025 - 09:47
Πρόστιμα από τη Hermes σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης – Αυξημένη κίνηση και έργα επέκτασης στο αεροδρόμιο Πάφου

Πρόστιμα σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους όρους των συμβολαίων τους και στις υποχρεώσεις τους, εξέδωσε η διαχειρίστρια εταιρεία των κυπριακών αεροδρομίων Hermes Airports.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή Alpha Καλημέρα ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος, οι ενέργειες αυτές έγιναν με αφορμή καταγγελίες και περιστατικά ταλαιπωρίας επιβατών. Σε έρευνες που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε πως σε αρκετές περιπτώσεις την ευθύνη έφεραν οι εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, οι οποίες δεν διέθεταν το απαραίτητο προσωπικό.

Αυξημένη κίνηση στο αεροδρόμιο Πάφου

Η έντονη αεροπορική δραστηριότητα στο αεροδρόμιο της Πάφου οδηγεί σε συμφόρηση, ιδίως όταν συμπίπτουν τρεις πτήσεις την ίδια ώρα. Αν και οι καθυστερήσεις δεν διαρκούν πολύ, η πίεση παραμένει αισθητή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 ο αριθμός των επιβατών στο αεροδρόμιο Πάφου αναμένεται να φθάσει τα 3,8 εκατομμύρια, ενώ εκτιμάται ότι την επόμενη χρονιά θα ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια.

Έργα επέκτασης έως το 2027

Στο μεταξύ βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα επέκτασης του αεροδρομίου, τα οποία θα ολοκληρωθούν το 2027. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις είχαν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν 2,5 εκατομμύρια επιβάτες, ωστόσο σήμερα οι ανάγκες έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Σύμφωνα με τον Κώστα Νάνο για τη χειμερινή περίοδο προγραμματίζονται περισσότερες από 100 πτήσεις, με νέες συνδέσεις από την Wizz Air προς Αρμενία και Πολωνία, καθώς και από την Air Haifa προς την Πάφο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σοκαριστικό περιστατικό στη Λεμεσό - Έριξαν αναμμένο γκαζάκι σε φύλακα δημοτικού
Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»
Apple: Πόσο θα κοστίζει το νέο iPhone 17 - Τι αλλάζει - Σήμερα η παρουσίαση
Μάρκος Σεφερλής: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 57α γενέθλιά του και η εξομολόγηση
Αντιδρούν οι εστιάτορες: «Πολύ κακό» το νομοσχέδιο για τα ωράρια - «Θα αφήσει πολλά νέα παιδιά χωρίς δουλειά» - Προειδοποιούν με μέτρα
Έρχεται το εμβόλιο για τον RSV – Πότε θα ξεκινήσει να χορηγείται στα παιδιά;
VIDEO: Η στιγμή του σεισμού στην... πρώτη δήλωση του Γιοβάνοβιτς - Δείτε την αντίδρασή του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νεαρή τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό μέσα σε μπαρ στη Ρόδο

 09.09.2025 - 09:48
Επόμενο άρθρο

Ηλεκτρική Διασύνδεση: Πώς σχολιάζει τις εκθέσεις η Κυβέρνηση - «Πρέπει να γίνουν αξιολογήσεις όλων των παραμέτρων»

 09.09.2025 - 09:55
Ο ΔΗΣΥ σε προεκλογική εγρήγορση - Το παρασκήνιο της εσωκομματικής διαδικασίας για τους υποψήφιους του κόμματος

Ο ΔΗΣΥ σε προεκλογική εγρήγορση - Το παρασκήνιο της εσωκομματικής διαδικασίας για τους υποψήφιους του κόμματος

Σε κλίμα αυξημένης κινητικότητας αλλά και εσωκομματικού προβληματισμού, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, εισέρχεται σε φάση τελικών αποφάσεων για τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο ΔΗΣΥ σε προεκλογική εγρήγορση - Το παρασκήνιο της εσωκομματικής διαδικασίας για τους υποψήφιους του κόμματος

Ο ΔΗΣΥ σε προεκλογική εγρήγορση - Το παρασκήνιο της εσωκομματικής διαδικασίας για τους υποψήφιους του κόμματος

  •  09.09.2025 - 06:30
Ηλεκτρική Διασύνδεση: Πώς σχολιάζει τις εκθέσεις η Κυβέρνηση - «Πρέπει να γίνουν αξιολογήσεις όλων των παραμέτρων»

Ηλεκτρική Διασύνδεση: Πώς σχολιάζει τις εκθέσεις η Κυβέρνηση - «Πρέπει να γίνουν αξιολογήσεις όλων των παραμέτρων»

  •  09.09.2025 - 09:55
Έκθεση – κόλαφος για ΥΠΟΙΚ: Απώλειες εκατομμυρίων, «ρουσφετολογικές» χορηγίες και επικίνδυνες καθυστερήσεις

Έκθεση – κόλαφος για ΥΠΟΙΚ: Απώλειες εκατομμυρίων, «ρουσφετολογικές» χορηγίες και επικίνδυνες καθυστερήσεις

  •  09.09.2025 - 08:59
Πρόστιμα από τη Hermes σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης – Αυξημένη κίνηση και έργα επέκτασης στο αεροδρόμιο Πάφου

Πρόστιμα από τη Hermes σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης – Αυξημένη κίνηση και έργα επέκτασης στο αεροδρόμιο Πάφου

  •  09.09.2025 - 09:47
Στις φλόγες οικία στη Λάρνακα – Τρέχει η Πυροσβεστική

Στις φλόγες οικία στη Λάρνακα – Τρέχει η Πυροσβεστική

  •  09.09.2025 - 08:58
Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»

Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»

  •  09.09.2025 - 08:17
Αντιδρούν οι εστιάτορες: «Πολύ κακό» το νομοσχέδιο για τα ωράρια - «Θα αφήσει πολλά νέα παιδιά χωρίς δουλειά» - Προειδοποιούν με μέτρα

Αντιδρούν οι εστιάτορες: «Πολύ κακό» το νομοσχέδιο για τα ωράρια - «Θα αφήσει πολλά νέα παιδιά χωρίς δουλειά» - Προειδοποιούν με μέτρα

  •  09.09.2025 - 06:33
Έρχεται το εμβόλιο για τον RSV – Πότε θα ξεκινήσει να χορηγείται στα παιδιά;

Έρχεται το εμβόλιο για τον RSV – Πότε θα ξεκινήσει να χορηγείται στα παιδιά;

  •  09.09.2025 - 06:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα