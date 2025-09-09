Πρόστιμα από τη Hermes σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης – Αυξημένη κίνηση και έργα επέκτασης στο αεροδρόμιο Πάφου

Όπως ανέφερε στην εκπομπή Alpha Καλημέρα ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος, οι ενέργειες αυτές έγιναν με αφορμή καταγγελίες και περιστατικά ταλαιπωρίας επιβατών. Σε έρευνες που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε πως σε αρκετές περιπτώσεις την ευθύνη έφεραν οι εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, οι οποίες δεν διέθεταν το απαραίτητο προσωπικό.

Αυξημένη κίνηση στο αεροδρόμιο Πάφου

Η έντονη αεροπορική δραστηριότητα στο αεροδρόμιο της Πάφου οδηγεί σε συμφόρηση, ιδίως όταν συμπίπτουν τρεις πτήσεις την ίδια ώρα. Αν και οι καθυστερήσεις δεν διαρκούν πολύ, η πίεση παραμένει αισθητή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 ο αριθμός των επιβατών στο αεροδρόμιο Πάφου αναμένεται να φθάσει τα 3,8 εκατομμύρια, ενώ εκτιμάται ότι την επόμενη χρονιά θα ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια.

Έργα επέκτασης έως το 2027

Στο μεταξύ βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα επέκτασης του αεροδρομίου, τα οποία θα ολοκληρωθούν το 2027. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις είχαν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν 2,5 εκατομμύρια επιβάτες, ωστόσο σήμερα οι ανάγκες έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Σύμφωνα με τον Κώστα Νάνο για τη χειμερινή περίοδο προγραμματίζονται περισσότερες από 100 πτήσεις, με νέες συνδέσεις από την Wizz Air προς Αρμενία και Πολωνία, καθώς και από την Air Haifa προς την Πάφο.