Ηλεκτρική Διασύνδεση: Πώς σχολιάζει τις εκθέσεις η Κυβέρνηση - «Πρέπει να γίνουν αξιολογήσεις όλων των παραμέτρων»

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σχολίασε τις εκθέσεις δύο οίκων που η Κυπριακή Δημοκρατία είχε ζητήσει για να αποτυπωθούν όσα χρειάζονται για να «ξεδιαλύνει το κουβάρι» με την ηλεκτρική διασύνδεση.

«Σαφώς και εμείς τις ζητήσαμε. Είναι μια σειρά αξιολογήσεων που έγιναν και βεβαίως, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, για ένα έργο της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρο-Ελλάδος. Νομίζω είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνουν εκείνες οι αξιολογήσεις όλων των παραμέτρων που διέπουν αυτά τα έργα», επεσήμανε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει και το ζήτημα της συμμετοχής της Κύπρου στο μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο ήταν ένας επιπρόσθετος λόγος για τον οποίο ζητήθηκε η συγκεκριμένη έρευνα.

«Και ασφαλώς, είναι εδώ το ζήτημα που προκύπτει όχι μόνο από πλευράς κυπριακής δημοκρατίας, αλλά νομίζω από κάθε εμπλεκόμενο μέρος σε ένα έργο αυτού του οικονομικού και γεωπολιτικού και τεχνικού βεληνεκούς, είναι δηλαδή οι ψυχές πολλές, ότι θα πρέπει να τεθούν κάτω εκείνες οι προϋποθέσεις που να καταστούν το έργο βιώσιμο και υλοποιήσιμο», πρόσθεσε.