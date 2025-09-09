Ecommbx
Βουλευτικές 2026: Εξήγγειλε υποψηφιότητα με το ΕΛΑΜ στη Λάρνακα ο Στέλιος Πασιουρτίδης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλευτικές 2026: Εξήγγειλε υποψηφιότητα με το ΕΛΑΜ στη Λάρνακα ο Στέλιος Πασιουρτίδης

 09.09.2025 - 09:54
Βουλευτικές 2026: Εξήγγειλε υποψηφιότητα με το ΕΛΑΜ στη Λάρνακα ο Στέλιος Πασιουρτίδης

Ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026, ο Στέλιος Πασιουρτίδης για Επαρχία Λάρνακας

Όπως σημειώνεται, ο Στέλιος Πασιουρτίδης, αποδεχόμενος την πρόταση του Προέδρου του ΕΛΑΜ, κ. Χρίστου, κατέρχεται ως υποψήφιος της παράταξης στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές στην Επαρχία Λάρνακας.
 
Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που προηγήθηκαν, καταγράφηκε ουσιαστική σύγκλιση θέσεων και αντιλήψεων πάνω σε μείζονα ζητήματα που ταλανίζουν την κυπριακή κοινωνία και αποτελούν ζητήματα προτεραιότητας για την παράταξη μας.
 
Ο κ. Στέλιος Πασιουρτίδης εντάσσεται ενεργά στον κοινό μας αγώνα, πλαισιώνοντας τα στελέχη και τα μέλη του ΕΛΑΜ, με στόχο την ενίσχυση του πατριωτικού, συντηρητικού και κοινωνικά υπεύθυνου λόγου στο δημόσιο διάλογο.

Ακολουθεί το βιογραφικό του κ. Πασιουρτίδη:

Ο Στέλιος Πασιουρτίδης γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου 1965 στη Λεμεσό, από Λαρνακείς γονείς. Είναι πατέρας τριών κοριτσιών, ηλικίας 34, 29 και 23 ετών. Τον Απρίλιο του 1973, η οικογένειά του μετακόμισε για επαγγελματικούς λόγους στην Αμμόχωστο, όπου έζησε τα γεγονότα του πολέμου του 1974 σε ηλικία μόλις 9 ετών. Φοίτησε στο Γυμνάσιο και Λύκειο Μακαρίου Γ’ Φανερωμένης στη Λάρνακα.
 
Κατατάχθηκε στις Ειδικές Δυνάμεις, περνώντας με επιτυχία στο Κέντρο Εκπαίδευσης Μονάδας Καταδρομών, την Σ.Ε.Α.Π ( Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού) στην Κρήτη και ακολούθως στη Ρεντίνα στο ΚΕ.Α.Π (Κέντρο Ανορθόδοξου Πολέμου). Στην επιστροφή του, υπηρέτησε στην 31 Μ.Κ για 29 μήνες. Απολύθηκε με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και έχει περάσει με επιτυχία δυο σχολεία Επιμορφώσεως, ενώ συνεχίζει μέχρι σήμερα να υπηρετεί την Ε.Φ και τα Λ.Ο.Κ, ως Έφεδρος, με τον βαθμό του Λοχαγού.
 
Είναι ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομών Λάρνακας και του Παγκυπρίου, συμμετέχοντας σε ασκήσεις εντός και εκτός Κύπρου, παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις.
 
Είναι κάτοχος διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Μάρκετινγκ.
 
Επαγγελματικά, από το 1987 έως το 2007 εργάστηκε στη Γαλακτοβιομηχανία Κρίστης, ξεκινώντας ως Πωλητής και εξελισσόμενος σε Επιθεωρητή και στη συνέχεια σε Επαρχιακό Διευθυντή Λάρνακας και Ελεύθερης Αμμοχώστου.
 
Το 2007 εντάχθηκε στον ασφαλιστικό τομέα, αρχικά στην Eurolife (2007–2014) και από το 2014 έως και σήμερα στην ERB CYPRIALIFE (CNP).

Σε κλίμα αυξημένης κινητικότητας αλλά και εσωκομματικού προβληματισμού, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, εισέρχεται σε φάση τελικών αποφάσεων για τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών.

