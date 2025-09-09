Βουλευτικές 2026: υπέβαλε υποψηφιότητα για επανεκλογή στη Λευκωσία η Σάβια Ορφανίδου

Σε δήλωση της, η Σάβια Ορφανίδου εξέφρασε την περηφάνια της για το έργο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία έξι χρόνια στο κοινοβούλιο, τονίζοντας πως παραμένει στο πλευρό των πολιτών «με πράξεις, με ειλικρίνεια, με αξιοπιστία και αποφασιστικότητα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι γνωρίζει τις μεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά, «από την ανοιχτή πληγή της τουρκικής κατοχής, μέχρι την ανάγκη δημιουργίας ευκαιριών για όλους».

Αναφερόμενη στην επιλογή της να συνεχίσει μέσα από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, σημείωσε ότι το κόμμα «δεν δίστασε ποτέ μπροστά στις μεγάλες αποφάσεις» και «έχει σχέδιο και όραμα για το μέλλον».

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντί σας, υπέβαλα σήμερα την υποψηφιότητά μου για επανεκλογή στις βουλευτικές εκλογές του 2026. Συνεχίζουμε δυναμικά μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.