Αυτό είναι το Nο1 μυστικό για αυτονομία και υγιή γήρανση – Ξεκινήστε τώρα!

Επιπλέον, στις 30 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας, θεσμοθετημένη με το Νόμο 4486/2017, μετά από πρόταση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας – η οποία φέτος εστιάζει στην Υγιή Γήρανση – ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κύριος Πέτρος Λυμπερίδης, στέλνει το δικό του μήνυμα, λέγοντας πως «η Υγιής Γήρανση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα», ενώ την ίδια στιγμή, συμβουλεύει τους πολίτες να κινούνται καθημερινά, καθώς όπως σημειώνει «η κίνηση είναι ζωή».

Αναλυτικά, το μήνυμά του:

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας είναι εστιασμένη στην Υγιή Γήρανση – ένα θέμα ιδιαίτερα καίριο, καθώς η γήρανση του πληθυσμού και στην χώρα μας, προκαλεί ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των επιστημόνων, αλλά και εντατικούς διαλόγους από τους κοινωνικο-οικονομικούς φορείς.

Η Υγιής Γήρανση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών γνωρίζει ότι η επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, μέσα από την υπηρεσία της στην κινητική υγεία του ανθρώπου και με την σύγχρονη και εξειδικευμένη γνώση που έχει κατακτήσει, δίνει απάντηση και μπορεί και προλαμβάνει σε κάθε γωνιά της χώρας, την αυτονομία, την ενεργό συμμετοχή και την αξιοπρέπεια των πολιτών.

Κι’ αυτό γιατί η Φυσικοθεραπεία απαντά με απτά αποτελέσματα σε θέματα που εκπορεύονται από την γήρανση του πληθυσμού – ευπάθεια, κινητικότητα, πτώσεις – τα οποία και δημιουργούν σωρεία λοιπών επιπτώσεων στην συνολικότερη υγεία του ανθρώπου αλλά και την οικονομία της χώρας. Έτσι η Φυσικοθεραπεία δεν περιορίζεται στην αποκατάσταση, αλλά προλαμβάνει, προάγοντας την μακροζωία με ποιότητα, ενισχύοντας την κινητικότητα, την αυτονομία, τη μείωση των πτώσεων και την φυσική ευεξία.

Ως εξειδικευμένος επιστημονικός φορέας, έχουμε διαμορφώσει προτάσεις, που, εάν εφαρμοστούν σήμερα από την πολιτεία, όσον αφορά στον κλάδο, θα μπορούμε με δεδομένα να μιλάμε για υγιέστερη γήρανση του πληθυσμού και με παράλληλη εξοικονόμηση στο σύστημα υγείας.

Το μήνυμά μας για τον κάθε πολίτη, είναι μία απλή, αλλά ισχυρή για την υγεία του, παρότρυνση:

1. Κινηθείτε καθημερινά – η κίνηση είναι ζωή

2. Εάν είστε ηλικιωμένος, αναζητήστε καθοδήγηση για θεραπευτική άσκηση από έναν Φυσικοθεραπευτή προκειμένου να διατηρήσετε την αυτονομία και τη δύναμή σας. Ο Φυσικοθεραπευτής έχει την επιστημονική γνώση να αναγνωρίσει ακόμη και τα πρώιμα σημάδια μίας βλάβης στον οργανισμό

Στον ΠΣΦ, συνεχίζουμε με όραμα και ευθύνη, μπροστά σε αυτή την νέα πρόκληση – την επανάσταση μακροζωίας, να εργαζόμαστε για μια κοινωνία όπου η γήρανση συνοδεύεται από υγεία, αξιοπρέπεια και ενεργό συμμετοχή στη ζωή, ενώ θα ανακοινωθούν προσεχώς οι δράσεις που θα ενισχύσουν τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας σε κάθε γωνιά της χώρας».

Η πραγματικότητα σε αριθμούς:

• Ο ρυθμός γήρανσης του πληθυσμού είναι πολύ ταχύτερος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία. Το 2019, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω ήταν 1 δισεκατομμύριο. Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σε 1,4 δισεκατομμύρια έως το 2030 και σε 2,1 δισεκατομμύρια έως το 2050.

• Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω αναμένεται να τριπλασιαστεί μεταξύ 2020 και 2050, φθάνοντας τα 426 εκατομμύρια.

Χρήσιμες συμβουλές:

• Το να μεγαλώνετε δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσετε τις δραστηριότητες που απολαμβάνετε. Υγιής γήρανση σημαίνει να παραμείνετε δραστήριοι, να διατηρείτε σχέσεις και να κάνετε αυτό που επιθυμείτε καθώς μεγαλώνετε. Το υποστηρικτικό περιβάλλον που προάγει τη σωματική και την ψυχική ευεξία είναι απαραίτητο για την υγιή γήρανση.

• Έχοντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής σας θα σας βοηθήσει να μειώσετε τον κίνδυνο πολλών χρόνιων παθήσεων και να βελτιώσετε τη σωματική και ψυχική σας ευεξία.

• Οι Φυσιοθεραπευτές μπορούν να σας συμβουλεύσουν για το πώς να υιοθετήσετε έναν υγιεινό τρόπο ζωής καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής σας και να προσφέρουν θεραπείες και να σχεδιάσουν προγράμματα θεραπευτικής άσκησης για να καλύψουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας.

• Ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης! Οι άνθρωποι επωφελούνται από τις ασκήσεις ενδυνάμωσης σε όλες τις ηλικίες -μιλήστε με έναν Φυσιοθεραπευτή για το πώς να ασκηθείτε με ασφάλεια.

• Η ενδυνάμωση και η βελτίωση της ισορροπίας είναι το κλειδί για την πρόληψη των πτώσεων – οι Φυσιοθεραπευτές είναι ειδικοί στη συνταγογράφηση εξατομικευμένων προγραμμάτων άσκησης για να βοηθήσουν στη βελτίωση της δύναμης, της ισορροπίας, του συντονισμού και της ευελιξίας σας.

• Ο τραυματισμός από πτώση μπορεί να αποφευχθεί. Η βελτίωση της ισορροπίας σας μπορεί να αποτρέψει τις πτώσεις. Το να είστε δυνατοί και ευέλικτοι μπορεί να αποτρέψει σοβαρούς τραυματισμούς σε περίπτωση πτώσης. Μείνετε ασφαλείς και ανεξάρτητοι – μιλήστε με έναν Φυσιοθεραπευτή σήμερα για το πώς να αποτρέψετε τον κίνδυνο της πτώσης!

• Η Φυσικοθεραπεία μπορεί να σε βοηθήσει να είστε όσο το δυνατόν πιο δραστήριοι – οι άνθρωποι που είναι πιο δραστήριοι είναι έως και 41% λιγότερο πιθανό να έχουν ευπάθεια

• Ένας Φυσιοθεραπευτής μπορεί να αναπτύξει ένα πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης για εσάς και να σας δείξει πώς να αυξήσετε σταδιακά την αντίσταση και την ένταση για την πρόληψη και τη θεραπεία της ευπάθειας. Αυτό θα βοηθήσει στην πρόληψη της απώλειας δύναμης και μυών (σαρκοπενία) και θα σας κάνει πιο ευκίνητους αυξάνοντας την αερόβια και την πνευμονική σας ικανότητα.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr