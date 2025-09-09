Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΝεαρή τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό μέσα σε μπαρ στη Ρόδο
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρή τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό μέσα σε μπαρ στη Ρόδο

 09.09.2025 - 09:48
Νεαρή τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό μέσα σε μπαρ στη Ρόδο

Μία νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης απασχολεί τις Αρχές της Ρόδου, καθώς μια 19χρονη τουρίστρια από τη Σουηδία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε μπαρ του νησιού.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Σεπτεμβρίου 2025, ενώ η κοπέλα, σε κατάσταση σοκ, προσήλθε το πρωί της επόμενης ημέρας στην αστυνομία για να καταγγείλει την επίθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Δημοκρατικής», η νεαρή είχε βγει να διασκεδάσει με τις φίλες της σε περιοχή που συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό τουριστών και θεωρείται δημοφιλές κέντρο της νυχτερινής ζωής του νησιού.

Καθώς η παρέα διασκέδαζε σε μπαρ, η κοπέλα συνάντησε εκεί έναν άνδρα, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Όπως περιέγραψε στην καταγγελία της, μετά την πρώτη συνάντησή τους στο μπαρ, ο άνδρας την παρέσυρε σε διπλανό χώρο διασκέδασης. Εκεί, σύμφωνα με την κατάθεσή της, την οδήγησε στην τουαλέτα του μαγαζιού, όπου και εκτυλίχθηκε η επίθεση.

Η 19χρονη ανέφερε ότι ο άνδρας την έσπρωξε βίαια στον τοίχο, σήκωσε το φόρεμά της και, παρά τις έντονες αντιστάσεις και την άρνησή της, προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της. Η ίδια υποστήριξε ότι η κακοποίηση διήρκεσε από τρία έως πέντε λεπτά, προτού εκείνη καταφέρει να τον απωθήσει με δύναμη και να διαφύγει έντρομη από τον χώρο.

Η νεαρή κατέφυγε το πρωί της ίδιας ημέρας στην αστυνομία για να καταγγείλει την επίθεση. Στην κατάθεσή της, περιέγραψε με λεπτομέρειες τη γνωριμία της με τον άνδρα, τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν μαζί και το πώς εκείνος την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη.

Οι αρχές, ακολουθώντας το πρωτόκολλο σε τέτοιες περιπτώσεις, προχώρησαν αμέσως σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Με εντολή των αρμοδίων, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση της παθούσας, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν σωματικά ευρήματα που να επιβεβαιώνουν την καταγγελία. Παράλληλα, κατασχέθηκε το εσώρουχό της, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση ώστε να εντοπιστούν βιολογικά ίχνη του δράστη.

Ο καταγγελλόμενος άνδρας αναζητείται από τις αρχές, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος των ερευνών είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η εξακρίβωση της αλήθειας γύρω από τις συνθήκες του περιστατικού.

Η υπόθεση έχει προστίθεται σε μια σειρά καταγγελιών που κατά καιρούς έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με θύματα νεαρές τουρίστριες σε τουριστικές περιοχές της χώρας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σοκαριστικό περιστατικό στη Λεμεσό - Έριξαν αναμμένο γκαζάκι σε φύλακα δημοτικού
Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»
Apple: Πόσο θα κοστίζει το νέο iPhone 17 - Τι αλλάζει - Σήμερα η παρουσίαση
Μάρκος Σεφερλής: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 57α γενέθλιά του και η εξομολόγηση
Αντιδρούν οι εστιάτορες: «Πολύ κακό» το νομοσχέδιο για τα ωράρια - «Θα αφήσει πολλά νέα παιδιά χωρίς δουλειά» - Προειδοποιούν με μέτρα
Έρχεται το εμβόλιο για τον RSV – Πότε θα ξεκινήσει να χορηγείται στα παιδιά;
VIDEO: Η στιγμή του σεισμού στην... πρώτη δήλωση του Γιοβάνοβιτς - Δείτε την αντίδρασή του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Αποστολία Ζώη ποζάρει με κόκκινο μπικίνι - Δείτε φωτογραφίες

 09.09.2025 - 09:38
Επόμενο άρθρο

Πρόστιμα από τη Hermes σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης – Αυξημένη κίνηση και έργα επέκτασης στο αεροδρόμιο Πάφου

 09.09.2025 - 09:47
Ο ΔΗΣΥ σε προεκλογική εγρήγορση - Το παρασκήνιο της εσωκομματικής διαδικασίας για τους υποψήφιους του κόμματος

Ο ΔΗΣΥ σε προεκλογική εγρήγορση - Το παρασκήνιο της εσωκομματικής διαδικασίας για τους υποψήφιους του κόμματος

Σε κλίμα αυξημένης κινητικότητας αλλά και εσωκομματικού προβληματισμού, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, εισέρχεται σε φάση τελικών αποφάσεων για τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο ΔΗΣΥ σε προεκλογική εγρήγορση - Το παρασκήνιο της εσωκομματικής διαδικασίας για τους υποψήφιους του κόμματος

Ο ΔΗΣΥ σε προεκλογική εγρήγορση - Το παρασκήνιο της εσωκομματικής διαδικασίας για τους υποψήφιους του κόμματος

  •  09.09.2025 - 06:30
Ηλεκτρική Διασύνδεση: Πώς σχολιάζει τις εκθέσεις η Κυβέρνηση - «Πρέπει να γίνουν αξιολογήσεις όλων των παραμέτρων»

Ηλεκτρική Διασύνδεση: Πώς σχολιάζει τις εκθέσεις η Κυβέρνηση - «Πρέπει να γίνουν αξιολογήσεις όλων των παραμέτρων»

  •  09.09.2025 - 09:55
Έκθεση – κόλαφος για ΥΠΟΙΚ: Απώλειες εκατομμυρίων, «ρουσφετολογικές» χορηγίες και επικίνδυνες καθυστερήσεις

Έκθεση – κόλαφος για ΥΠΟΙΚ: Απώλειες εκατομμυρίων, «ρουσφετολογικές» χορηγίες και επικίνδυνες καθυστερήσεις

  •  09.09.2025 - 08:59
Πρόστιμα από τη Hermes σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης – Αυξημένη κίνηση και έργα επέκτασης στο αεροδρόμιο Πάφου

Πρόστιμα από τη Hermes σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης – Αυξημένη κίνηση και έργα επέκτασης στο αεροδρόμιο Πάφου

  •  09.09.2025 - 09:47
Στις φλόγες οικία στη Λάρνακα – Τρέχει η Πυροσβεστική

Στις φλόγες οικία στη Λάρνακα – Τρέχει η Πυροσβεστική

  •  09.09.2025 - 08:58
Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»

Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»

  •  09.09.2025 - 08:17
Αντιδρούν οι εστιάτορες: «Πολύ κακό» το νομοσχέδιο για τα ωράρια - «Θα αφήσει πολλά νέα παιδιά χωρίς δουλειά» - Προειδοποιούν με μέτρα

Αντιδρούν οι εστιάτορες: «Πολύ κακό» το νομοσχέδιο για τα ωράρια - «Θα αφήσει πολλά νέα παιδιά χωρίς δουλειά» - Προειδοποιούν με μέτρα

  •  09.09.2025 - 06:33
Έρχεται το εμβόλιο για τον RSV – Πότε θα ξεκινήσει να χορηγείται στα παιδιά;

Έρχεται το εμβόλιο για τον RSV – Πότε θα ξεκινήσει να χορηγείται στα παιδιά;

  •  09.09.2025 - 06:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα