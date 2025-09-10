Ναρκωτικά, γεμιστήρας και πυροκροτητές σε έφοδο της ΥΚΑΝ στη Λάρνακα – Χειροπέδες σε 22χρονο

Η έρευνα έγινε με δικαστικό ένταλμα, στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΥΚΑΝ για πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών. Στο σπίτι βρισκόταν 22χρονος, ο οποίος φαίνεται να είχε τη διαχείρισή του. Η κατοικία ανήκει σε συγγενικό του πρόσωπο.

Κατά την έρευνα, τα μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν και κατέσχεσαν:

20 συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 1,618 γραμμαρίων

Μία συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 27 γραμμαρίων

Μία ζυγαριά ακριβείας

Έναν γεμιστήρα πυροβόλου όπλου με 30 αβολίδωτα φυσίγγια

Δύο μεταλλικά αντικείμενα που εκτιμάται ότι είναι πυροκροτητές

Ο 22χρονος συνελήφθη επί τόπου και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ακολούθως, με τη συγκατάθεσή του, πραγματοποιήθηκε έρευνα και στο δικό του σπίτι, που βρίσκεται στο ίδιο χωριό. Εκεί εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χρηματικό ποσό ύψους €10.020, το οποίο παραλήφθηκε για εξετάσεις.

Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Λάρνακας της ΥΚΑΝ.