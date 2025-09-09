Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με τον εμίρη του Κατάρ στο απόηχο της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα
ΔΙΕΘΝΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με τον εμίρη του Κατάρ στο απόηχο της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα

 09.09.2025 - 23:53
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με τον εμίρη του Κατάρ στο απόηχο της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, τον οποίο διαβεβαίωσε πως η Άγκυρα θα σταθεί στο πλευρό του εμιράτου με κάθε τρόπο, στον απόηχο της ισραηλινής επίθεσης στην Ντόχα εναντίον ηγετών της Χαμάς.

Όπως αναφέρει η τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την επίθεση – που συνιστά «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Κατάρ» – υπογραμμίζοντας πως το Ισραήλ επιδιώκει κλιμάκωση της σύγκρουσης, αύξηση των εντάσεων και αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Alpha-Alpha πρωτιές με…διαστημικά νούμερα- «Σαρώνει» η Αγαπητού, «πετάει» η Κάτια Σάββα, «εκτοξεύθηκε» η Μακρυγιάννη
Το «χάος» στη Βουλή: Ένταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Παιδείας - Τι συνέβη
VIDEO: Σοκαριστικό περιστατικό στη Λεμεσό - Έριξαν αναμμένο γκαζάκι σε φύλακα δημοτικού
Δύσκολες στιγμές για την Γιώτα Κρος: Πήγε στις Πρώτες Βοήθειες - Τι συνέβη - Δείτε φωτογραφία
Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»
Apple: Πόσο θα κοστίζει το νέο iPhone 17 - Τι αλλάζει - Σήμερα η παρουσίαση
Θλίψη στον ΔΗΣΥ: «Έφυγε» ο πρώην βουλευτής και Έπαρχος Λευκωσίας Ανδρέας Παπαπολυβίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΚΥΠΡΟΣ με καρδιά και ψυχή, επέστρεψε από το 0-2 και πήρε παλικαρίσιο βαθμό κόντρα στη Ρουμανία!

 09.09.2025 - 23:42
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για όλους, νέα εποχή με άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για όλους, νέα εποχή με άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού»

Κύριος στόχος της Κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσουμε επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα την κοινωνία μας ειδικά σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και προκλήσεων, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ομιλία του κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για όλους, νέα εποχή με άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για όλους, νέα εποχή με άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού»

  •  09.09.2025 - 20:04
Με 10 βόμβες το αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα: Έξι οι νεκροί, αλλά επέζησε η ηγεσία της Χαμάς - Σε «άβολη θέση» ήρθε ο Τραμπ

Με 10 βόμβες το αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα: Έξι οι νεκροί, αλλά επέζησε η ηγεσία της Χαμάς - Σε «άβολη θέση» ήρθε ο Τραμπ

  •  09.09.2025 - 23:28
Video: Καταβάλλονται προσπάθειες για να αποφύγουν τις εσωκομματικές εκλογές στον ΔΗΣΥ

Video: Καταβάλλονται προσπάθειες για να αποφύγουν τις εσωκομματικές εκλογές στον ΔΗΣΥ

  •  09.09.2025 - 20:55
Ευρωκοινοβουλίο: «Ισχυρό» ψήφισμα την Τετάρτη στην ολομέλεια για τους 5 Ε/κ που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα

Ευρωκοινοβουλίο: «Ισχυρό» ψήφισμα την Τετάρτη στην ολομέλεια για τους 5 Ε/κ που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα

  •  09.09.2025 - 23:38
Ελλαδάρα-χείμαρρος, υπέταξε τη Λιθουανία και τώρα ημιτελικός-ΦΩΤΙΑ με Τουρκία!

Ελλαδάρα-χείμαρρος, υπέταξε τη Λιθουανία και τώρα ημιτελικός-ΦΩΤΙΑ με Τουρκία!

  •  09.09.2025 - 23:07
Το νέο iPhone 17: Τα χαρακτηριστικά και η τιμή του - Τι ανακοινώθηκε στο event της Apple

Το νέο iPhone 17: Τα χαρακτηριστικά και η τιμή του - Τι ανακοινώθηκε στο event της Apple

  •  09.09.2025 - 21:23
Δάγκωσε αστυνομικό και κατάφερε να διαφύγει - Ψάχνουν τέσσερα πρόσωπα οι Αρχές στη Λεμεσό

Δάγκωσε αστυνομικό και κατάφερε να διαφύγει - Ψάχνουν τέσσερα πρόσωπα οι Αρχές στη Λεμεσό

  •  09.09.2025 - 19:05
Κλινικά νεκρή για 24 λεπτά: Η γυναίκα που επέστρεψε από τον θάνατο και αποκαλύπτει την αλήθεια

Κλινικά νεκρή για 24 λεπτά: Η γυναίκα που επέστρεψε από τον θάνατο και αποκαλύπτει την αλήθεια

  •  09.09.2025 - 19:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα