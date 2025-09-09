Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με τον εμίρη του Κατάρ στο απόηχο της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα

Όπως αναφέρει η τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την επίθεση – που συνιστά «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Κατάρ» – υπογραμμίζοντας πως το Ισραήλ επιδιώκει κλιμάκωση της σύγκρουσης, αύξηση των εντάσεων και αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα