Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΔεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει, λέει ο Νετανιάχου
ΔΙΕΘΝΗ

Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει, λέει ο Νετανιάχου

 11.09.2025 - 21:59
Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει, λέει ο Νετανιάχου

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε εκ νέου πως «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» κατά την τελετή υπογραφής για την προώθηση του αμφιλεγόμενου εποικιστικού σχεδίου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας: δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στον οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Το σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, το οποίο θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίθηκε τον προηγούμενο μήνα από την ισραηλινή κυβέρνηση, προκαλώντας αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους που συνορεύει με την Ιορδανία, συνεχίζεται από το 1967, επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά. Εντάθηκε επί Νετανιάχου, ιδίως αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιαννάκης Γιαννάκη: Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του Δικαστηρίου – Οι καθυστερήσεις, οι «μετριασμοί» και οι μέγιστες ποινές
Προστασία ταξιδιωτών: Έρχονται νέοι κανόνες - Τι θα ισχύσει για ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ – Η στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ πέφτει νεκρός – Δείτε βίντεο
VIDEO - Συγκινημένος ο Ρέμος με το ζεϊμπέκικο νεαρού αγοριού στη Λάρνακα
Samsung: Τρολάρει δημοσίως την Apple για τα iPhone 17 και γίνεται... viral
Πυρκαγιά στο Πάρκο Ακαδημίας - Γυναίκα με το λιγοστό νερό που είχε στην κατοχή της, κατάφερε να αποτρέψει τα χειρότερα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λήξη συναγερμού στην Ουάσινγκτον - «Μη αξιόπιστη» η απειλή στα κεντρικά γραφεία των Δημοκρατικών

 11.09.2025 - 21:39
Επόμενο άρθρο

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον €1.000.000

 11.09.2025 - 22:05
Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»

Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»

Είμαστε εδώ για να μεταρρυθμίσουμε το κράτος με ένα και μοναδικό στόχο: να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»

Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»

  •  11.09.2025 - 19:09
«Κράτηση» πέντε Ε/κ: Απέσυρε την «καταγγελία» της μια παραπονούμενη – Νόμιζε πως ήταν κλέφτες

«Κράτηση» πέντε Ε/κ: Απέσυρε την «καταγγελία» της μια παραπονούμενη – Νόμιζε πως ήταν κλέφτες

  •  11.09.2025 - 20:52
Στέλεχος του Υπ. Παιδείας ενώπιον της Δικαιοσύνης για υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης - Ανάμεσα στα θύματα και ανήλικη

Στέλεχος του Υπ. Παιδείας ενώπιον της Δικαιοσύνης για υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης - Ανάμεσα στα θύματα και ανήλικη

  •  11.09.2025 - 22:22
Δολοφονία Κερκ: Στη δημοσιότητα έδωσε το FBI τη φωτογραφία του υπόπτου

Δολοφονία Κερκ: Στη δημοσιότητα έδωσε το FBI τη φωτογραφία του υπόπτου

  •  11.09.2025 - 19:14
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον €1.000.000

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον €1.000.000

  •  11.09.2025 - 22:05
Αντιδρούν οι θαλασσαιμικοί για «λανθασμένη» προκήρυξη θέσης ιατρού στο ΓΝ Λεμεσού – Έστειλαν επιστολή σε ΟΚΥπΥ και Υπ. Υγείας

Αντιδρούν οι θαλασσαιμικοί για «λανθασμένη» προκήρυξη θέσης ιατρού στο ΓΝ Λεμεσού – Έστειλαν επιστολή σε ΟΚΥπΥ και Υπ. Υγείας

  •  11.09.2025 - 20:07
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός τις επόμενες μέρες

Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός τις επόμενες μέρες

  •  11.09.2025 - 19:36
Πάθος, χρώμα και δημιουργικότητα: Αυτή αναλαμβάνει τον θρόνο του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026!

Πάθος, χρώμα και δημιουργικότητα: Αυτή αναλαμβάνει τον θρόνο του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026!

  •  11.09.2025 - 19:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα