ΔΙΕΘΝΗ

Λήξη συναγερμού στην Ουάσινγκτον - «Μη αξιόπιστη» η απειλή στα κεντρικά γραφεία των Δημοκρατικών

 11.09.2025 - 21:39
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των ΗΠΑ, οι οποίες αυτή την ώρα ερευνούν μία απειλή βόμβας στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος.

Σύμφωνα πληροφορίες τπυ Sky News, οι αστυνομικές δυνάμεις διεξήγαγαν ενδελεχείς ελέγχους στο κτίριο, αλλά δεν βρήκαν εκρηκτικά.

Λίγο αργότερα, εκπρόσωπος του Δημοκρατικού κόμματος ανέφερε στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο πως η απειλή κρίθηκε μη αξιόπιστη από την αστυνομία του Καπιτωλίου.

«Λόγω υπερβολικής προσοχής, η αστυνομία του Καπιτωλίου διεξάγει εσωτερικό έλεγχο του κτιρίου»,  δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών (DNC), Κεν Μάρτιν.

Και συνέχισε: «Η πολιτική βία σε κάθε μορφή της δεν έχει θέση στη χώρα μας. Είμαστε ευγνώμονες στην αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ και στην ασφάλεια του κτιρίου της DNC για την άμεση και επαγγελματική ανταπόκρισή τους».

Νωρίτερα, είχε εκδοθεί ειδοποίηση προς το προσωπικό, προειδοποιώντας τους να αποφύγουν τα κεντρικά γραφεία, τα οποία βρίσκονται στην Ουάσιγκτον. «Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό σας. Η Αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στα κεντρικά γραφεία της DNC», έγραφε η ειδοποίηση.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

