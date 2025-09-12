Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑπόπειρα φόνου: Ενώπιον Κακουργιοδικείου οι πέντε ύποπτοι - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου: Ενώπιον Κακουργιοδικείου οι πέντε ύποπτοι - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν

 12.09.2025 - 20:07
Απόπειρα φόνου: Ενώπιον Κακουργιοδικείου οι πέντε ύποπτοι - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν

Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας που θα συνεδριάσει στις 29 Οκτωβρίου, παραπέμφθηκαν σήμερα οι πέντε που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την υπόθεση της απόπειρας φόνου φρουρού ασφαλείας και τον εμπρησμό τεσσάρων αυτοκινήτων εταιρείας ενοικιάσεως οχημάτων, που διαπράχθηκε στις 14 Αυγούστου στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας - Δεκέλειας, παρά την Πύλα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία οι ανακριτές της υπόθεσης οδήγησαν σήμερα τους πέντε υπόπτους, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο και τους παρέπεμψε σε απευθείας δίκη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Απόπειρα φόνου: «Λημέρι εγκληματία» η οικία 22χρονου - Έμπλεξε με τα όσα εντόπισαν

Η Αστυνομία ζήτησε όπως μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας, οι πέντε παραμείνουν υπό κράτηση, ωστόσο το Δικαστήριο επεφύλαξε την απόφαση του για την Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου.

Οι ύποπτοι είναι νεαρός ηλικίας 17 ετών, που φέρεται να είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε εναντίον του φρουρού ασφαλείας και ένας 23χρονος που είναι ύποπτος για τον εμπρησμό των οχημάτων.

Ακόμα ύποπτοι είναι δεύτερος 17χρονος που πιστεύεται πως οδηγούσε το όχημα διαφυγής, ένας 27χρονος που φέρεται να παρέδωσε το αυτοκίνητο στους δράστες και ένας 44χρονος κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών.

Σημειώνεται ότι στο κατηγορητήριο δεν συμπεριλήφθηκε ένας 18χρονος, ο οποίος παραδέχθηκε ότι έκλεψε το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες της επίθεσης. Ωστόσο κατηγορήθηκε από την Αστυνομία για άλλες υποθέσεις που αφορούν κλοπές οχημάτων στη Λεμεσό και την Πάφο.

Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν οι τέσσερις από τους πέντε ύποπτους είναι συνωμοσία για φόνο, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, εμπρησμό, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και κλεπταποδοχή.

Ο πέμπτος ύποπτος - ο ένας από τους δύο 17χρονους - αντιμετωπίζει αδικήματα για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και κλεπταποδοχή.

Σημειώνεται ότι από τις έρευνες και εξετάσεις της Αστυνομίας εντοπίστηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων στα τέσσερα πιστόλια που βρέθηκαν σε λυόμενο υποστατικό στην επαρχία Λευκωσίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Τον κατέδωσε ο πατέρας του - Δείτε φωτογραφία
Αυτές είναι οι τιμές των νέων iPhone στην Κύπρο - Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες - Φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη: Απεβίωσε ο Στέφανος Στεφάνου - «'Εφυγε για το μεγάλο ταξίδι στο φως» - Δείτε φωτογραφία
Κλείνει γνωστό εστιατόριο στην επ. Λεμεσού - Θα σας συγκινήσει ο λόγος
Απίστευτο τροχαίο: Όχημα «πέρασε» μέσα από βιτρίνα καταστήματος στην Πάφο – Δείτε φωτογραφίες
Το κοριτσάκι στη φωτογραφία είναι πασίγνωστη Κύπρια τραγουδίστρια - Την αναγνωρίζεις;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απαράδεκτο περιστατικό: Ανεστάλη δρομολόγιο σχολικού λεωφορείου - Ποιος ο λόγος - Πότε θα επαναλειτουργήσει

 12.09.2025 - 19:50
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ σε Γερμανό Πρέσβη: «Θα συνεχίσουμε τον στενό συντονισμό ενόψει Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ»

 12.09.2025 - 20:14
ΠτΔ σε Γερμανό Πρέσβη: «Θα συνεχίσουμε τον στενό συντονισμό ενόψει Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ»

ΠτΔ σε Γερμανό Πρέσβη: «Θα συνεχίσουμε τον στενό συντονισμό ενόψει Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ»

Ο περαιτέρω εμπλουτισμός και η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας Λευκωσίας-Βερολίνου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, παραλαμβάνοντας τα διαπιστευτήρια του νέου Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Δρ. Χανς-Πέτερ Γιούγκελ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ σε Γερμανό Πρέσβη: «Θα συνεχίσουμε τον στενό συντονισμό ενόψει Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ»

ΠτΔ σε Γερμανό Πρέσβη: «Θα συνεχίσουμε τον στενό συντονισμό ενόψει Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ»

  •  12.09.2025 - 20:14
Απόπειρα φόνου: Ενώπιον Κακουργιοδικείου οι πέντε ύποπτοι - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν

Απόπειρα φόνου: Ενώπιον Κακουργιοδικείου οι πέντε ύποπτοι - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν

  •  12.09.2025 - 20:07
Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Στο «μικροσκόπιο» κλειστά κυκλώματα - Άφαντοι οι δράστες

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Στο «μικροσκόπιο» κλειστά κυκλώματα - Άφαντοι οι δράστες

  •  12.09.2025 - 19:20
Δολοφονία Κερκ: Τα μηνύματα του δράστη με τον συγκάτοικό του και οι... φράσεις στους κάλυκες - Φωτογραφίες

Δολοφονία Κερκ: Τα μηνύματα του δράστη με τον συγκάτοικό του και οι... φράσεις στους κάλυκες - Φωτογραφίες

  •  12.09.2025 - 18:00
Απαράδεκτο περιστατικό: Ανεστάλη δρομολόγιο σχολικού λεωφορείου - Ποιος ο λόγος - Πότε θα επαναλειτουργήσει

Απαράδεκτο περιστατικό: Ανεστάλη δρομολόγιο σχολικού λεωφορείου - Ποιος ο λόγος - Πότε θα επαναλειτουργήσει

  •  12.09.2025 - 19:50
Οι μαλάκες της υπόθεσης

Οι μαλάκες της υπόθεσης

  •  12.09.2025 - 18:54
Αυτές είναι οι τιμές των νέων iPhone στην Κύπρο - Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες - Φωτογραφίες

Αυτές είναι οι τιμές των νέων iPhone στην Κύπρο - Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες - Φωτογραφίες

  •  12.09.2025 - 16:30
Ουάρντα και με βούλα! Η νέα ομάδα του Χαμπίπι...

Ουάρντα και με βούλα! Η νέα ομάδα του Χαμπίπι...

  •  12.09.2025 - 18:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα