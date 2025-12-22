Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝέο τροχαίο: Σύγκρουση δύο οχημάτων στη Λάρνακα - Στο σημείο και Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό - Δείτε φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέο τροχαίο: Σύγκρουση δύο οχημάτων στη Λάρνακα - Στο σημείο και Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό - Δείτε φωτογραφίες

 22.12.2025 - 19:00
Νέο τροχαίο: Σύγκρουση δύο οχημάτων στη Λάρνακα - Στο σημείο και Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό - Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λάρνακα το απόγευμα της Δευτέρας (22/12).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη μετά τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν τραυματίστηκε κάποιο πρόσωπο.

Σημειώνεται ότι στο σημείο βρίσκεται ασθενοφόρο, Αστυνομία καθώς μέλη της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό προσώπων.

Δείτε φωτογραφίες που εξασφάλισε το ThemaOnline:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εδώ δούλευε ο εργαζομένος που απολύθηκε επειδή έκανε παρατήρηση σε πελάτη για στάθμευση σε θέση ΑμεΑ - Τι λέει η εταιρεία
Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Συνελήφθη ο 64χρονος οδηγός του βαν - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Γιορτινά τραπέζια: Πόσες θερμίδες έχουν τα αλκοολούχα ποτά που θα επιλέξουμε; Ο «μύθος» και η επιλογή στα κρασιά - Διατροφολόγος στο «Τ»
Αγώνας δρόμου για τα φωτοβολταϊκά - «Δεν ξέρουμε τι θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου» – Αναμονή…μηνών για εγκρίσεις net metering
VIDEO - Πανικός σε πανεπιστήμιο: Κυλιόμενη σκάλα «έτρεχε» με ιλιγγιώδη ταχύτητα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ώρες αγωνίας για τον 15χρονο Μαρίνο: Χάθηκαν τα ίχνη του - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

 22.12.2025 - 18:34
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν υπάρχουν όρια στις προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο-Ελλάδα-Ισραήλ»

 22.12.2025 - 19:22
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν υπάρχουν όρια στις προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο-Ελλάδα-Ισραήλ»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν υπάρχουν όρια στις προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο-Ελλάδα-Ισραήλ»

Δεν υπάρχουν όρια σε ό,τι αφορά τις προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο-Ελλάδα – Ισραήλ, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε το απόγευμα τριμερή κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Βενιαμίν Νετανιάχου και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής, που πραγματοποιείται στην Ιερουσαλήμ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν υπάρχουν όρια στις προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο-Ελλάδα-Ισραήλ»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν υπάρχουν όρια στις προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο-Ελλάδα-Ισραήλ»

  •  22.12.2025 - 19:22
Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Συνελήφθη ο 64χρονος οδηγός του βαν - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Συνελήφθη ο 64χρονος οδηγός του βαν - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

  •  22.12.2025 - 16:44
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Πράσινο φως από Βουλή για το νέο σύστημα - «Ιστορική ημέρα», λέει η ΥΠΑΝ

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Πράσινο φως από Βουλή για το νέο σύστημα - «Ιστορική ημέρα», λέει η ΥΠΑΝ

  •  22.12.2025 - 17:22
Ψηφίστηκε η φορολογική μεταρρύθμιση: Αφορολόγητο €22.000 και μεγάλες αλλαγές από το 2026

Ψηφίστηκε η φορολογική μεταρρύθμιση: Αφορολόγητο €22.000 και μεγάλες αλλαγές από το 2026

  •  22.12.2025 - 14:37
Νέα απάτη: Ξεγέλασαν 40χρονο με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα - Πώς «έκαναν φτερά» 29 χιλιάδες ευρώ

Νέα απάτη: Ξεγέλασαν 40χρονο με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα - Πώς «έκαναν φτερά» 29 χιλιάδες ευρώ

  •  22.12.2025 - 17:59
Νέο τροχαίο: Σύγκρουση δύο οχημάτων στη Λάρνακα - Στο σημείο και Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό - Δείτε φωτογραφίες

Νέο τροχαίο: Σύγκρουση δύο οχημάτων στη Λάρνακα - Στο σημείο και Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό - Δείτε φωτογραφίες

  •  22.12.2025 - 19:00
Εδώ δούλευε ο εργαζομένος που απολύθηκε επειδή έκανε παρατήρηση σε πελάτη για στάθμευση σε θέση ΑμεΑ - Τι λέει η εταιρεία

Εδώ δούλευε ο εργαζομένος που απολύθηκε επειδή έκανε παρατήρηση σε πελάτη για στάθμευση σε θέση ΑμεΑ - Τι λέει η εταιρεία

  •  22.12.2025 - 16:22
Ήταν στραβό το κλήμα, το έφαγε κι ο γάρος (της ημέρας) 

Ήταν στραβό το κλήμα, το έφαγε κι ο γάρος (της ημέρας) 

  •  22.12.2025 - 13:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα