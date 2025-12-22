Νέο τροχαίο: Σύγκρουση δύο οχημάτων στη Λάρνακα - Στο σημείο και Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη μετά τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν τραυματίστηκε κάποιο πρόσωπο.

Σημειώνεται ότι στο σημείο βρίσκεται ασθενοφόρο, Αστυνομία καθώς μέλη της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό προσώπων.

Δείτε φωτογραφίες που εξασφάλισε το ThemaOnline: