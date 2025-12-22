Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν υπάρχουν όρια στις προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο-Ελλάδα-Ισραήλ»

 22.12.2025 - 19:22
Δεν υπάρχουν όρια σε ό,τι αφορά τις προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο-Ελλάδα – Ισραήλ, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε το απόγευμα τριμερή κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Βενιαμίν Νετανιάχου και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής, που πραγματοποιείται στην Ιερουσαλήμ.

Μιλώντας κατά την κατ΄ιδίαν συνάντηση των τριών ηγετών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «οι χώρες μας είναι τρεις προβλέψιμες και αξιόπιστες χώρες σε μια περιοχή μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας και παρά τις βαθιές γεωπολιτικές προκλήσεις και τις πιέσεις στον τομέα της ασφάλειας, η συνεργασία μας δεν έχει κλονιστεί.

Αντιθέτως, έχει αποδειχθεί ότι είναι αξιόπιστη, ανθεκτική και αξιόπιστη. Και αυτό συμβαίνει επειδή η συνεργασία μας βασίζεται στη διασύνδεση μας στον τομέα της πολιτικής, της οικονομίας, της ενέργειας, της άμυνας και της ασφάλειας.

Προβλέπω στη σημερινή μας συζήτηση και το πιο σημαντικό, στο να συμφωνήσουμε σε συγκεκριμένα παραδοτέα που θα θέλαμε να δούμε τους επόμενους έξι μήνες ή μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, ειδικά για τα θέματα με τα οποία συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, την άμυνα και ασφάλεια, την ενέργεια, τις επενδύσεις, την καινοτομία, την πολιτική προστασία και άλλα».

