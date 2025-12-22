Ecommbx
Αστυνομικό Ρεπορτάζ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ώρες αγωνίας για τον 15χρονο Μαρίνο: Χάθηκαν τα ίχνη του - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

 22.12.2025 - 18:34
Ώρες αγωνίας για τον 15χρονο Μαρίνο: Χάθηκαν τα ίχνη του - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

Ο Μαρίνος Κωνσταντίνου, 15 ετών, απουσιάζει από τον τόπο διαμονής του στην επαρχία Λευκωσίας, από την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου, 2025.

Ο 15χρονος περιγράφεται ως ψηλός, λεπτής σωματικής διάπλασης, με κοντά μαύρα μαλλιά. Κατά την αναχώρηση της φορούσε μαύρη φόρμα και μαύρο φούτερ.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν υπάρχουν όρια στις προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο-Ελλάδα-Ισραήλ»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν υπάρχουν όρια στις προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο-Ελλάδα-Ισραήλ»

Δεν υπάρχουν όρια σε ό,τι αφορά τις προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο-Ελλάδα – Ισραήλ, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε το απόγευμα τριμερή κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Βενιαμίν Νετανιάχου και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής, που πραγματοποιείται στην Ιερουσαλήμ.

