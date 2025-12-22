Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα απάτη: Ξεγέλασαν 40χρονο με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα - Πώς «έκαναν φτερά» 29 χιλιάδες ευρώ

 22.12.2025 - 17:59
Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης για δήθεν επένδυση σε κρυπτονομίσματα διερευνά η Αστυνομία, μετά από καταγγελία που υπέβαλε σήμερα στο ΤΑΕ Πάφου, άντρας ηλικίας 40 ετών.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Πάφου. Σύμφωνα με την καταγγελία του 40χρονου, τον περασμένο Νοέμβριο, μετά από επικοινωνία που είχε μέσω πλατφόρμας τηλεπικοινωνιών με άγνωστο του πρόσωπο, ο ίδιος πείστηκε να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Αφού ο 40χρονος αγόρασε κρυπτονομίσματα, τα απέστειλε σε ηλεκτρονικό πορτοφόλιο, που του υποδείχθηκε. Ωστόσο, ο 40χρονος αντιλήφθηκε ότι είχε εξαπατηθεί, αφού όταν αργότερα ζήτησε να αποσύρει τα χρήματα του και τα κέρδη που δήθεν απέφερε η επένδυση του, του ζητήθηκε να καταθέσει επιπρόσθετο χρηματικό ποσό ύψους 20 χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στην Αστυνομία, οι δράστες του απέσπασαν χρηματικό ποσό ύψους 34,010 δολαρίων, αντίστοιχης αξίας 28,958 ευρώ.

Η Αστυνομία, με αφορμή και την νέα αυτή καταγγελία απάτης, συστήνει προσοχή στο κοινό, σε σχέση με τη διενέργεια οποιονδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου και προτρέπει το κοινό όπως συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους, για οποιεσδήποτε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις.

Τονίζεται ότι, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και τραπεζικών καρτών, κωδικοί πρόσβασης σε διαδικτυακούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται σε οποιαδήποτε πρόσωπα. Κλάδος Επικοινωνίας

