Ικανοποιημένος ο ΠτΔ για την ψήφιση του νέου σχεδίου αξιολόγησης - «Στηρίζει και ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 22.12.2025 - 17:54
Ικανοποιημένος ο ΠτΔ για την ψήφιση του νέου σχεδίου αξιολόγησης - «Στηρίζει και ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς»

Την ικανοποίησή του για την ψήφιση του νέου σχεδίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος τόνισε πως η μεταρρύθμιση «στηρίζει, ενδυναμώνει και εξελίσσει τους εκπαιδευτικούς μας, αναβαθμίζει το παιδαγωγικό έργο και διασφαλίζει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα για όλα τα παιδιά».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Πράσινο φως από Βουλή για το νέο σύστημα - Αλλάζει μετά από πενήντα χρόνια

Αυτούσια η γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας:

Με την σημερινή ψήφιση της Μεταρρύθμισης της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, κάνουμε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουμε και να εκσυγχρονίσουμε την χώρα μας.

Πρόκειται αναμφίβολα για μια Μεταρρύθμιση η οποία, την ιδια στιγμή, στηρίζει, ενδυναμώνει και εξελίσσει τους εκπαιδευτικούς μας, αναβαθμίζει το παιδαγωγικό έργο και διασφαλίζει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα για όλα τα παιδιά, χωρίς εξαιρέσεις.

Στον πυρήνα κάθε πολιτικής μας απόφασης είναι οι ίδιοι οι μαθητές, και το δικαίωμα κάθε παιδιού να έχει πρόσβαση σε ένα σύγχρονο, ποιοτικό και ανθρώπινο δημόσιο σχολείο.

Ως Κυβέρνηση θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην Παιδεία ως στρατηγική επιλογή εθνικής σημασίας. Η αλλαγή στην Παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον του τόπου, είναι βασικός πυλώνας της μεγάλης μας προσπάθειας να αλλάξουμε και να εκσυγχρονίσουμε την χώρα μας πάντοτε στη βάση ιδεολογικού πολιτικού μας πλαισίου, τον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό.

Επιθυμώ να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, που αποτελεί κοινωνική απαίτηση για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, και της παιδείας μας στο σύνολό της, προς όφελος των μαθητών μας και της κοινωνίας μας.

Δεν υπάρχουν όρια σε ό,τι αφορά τις προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο-Ελλάδα – Ισραήλ, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε το απόγευμα τριμερή κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Βενιαμίν Νετανιάχου και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής, που πραγματοποιείται στην Ιερουσαλήμ.

