ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Πράσινο φως από Βουλή για το νέο σύστημα - Αλλάζει μετά από πενήντα χρόνια

 22.12.2025 - 17:22
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Πράσινο φως από Βουλή για το νέο σύστημα - Αλλάζει μετά από πενήντα χρόνια

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την Δευτέρα το νομοσχέδιο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και τους κανονισμούς για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.

Το ν/σ εγκρίθηκε με 29 ψήφους υπέρ και 18 εναντίον και οι κανονισμοί με 29 ψήφους υπέρ και 17 εναντίον.

Απορρίφθηκαν τροπολογίες του ΑΚΕΛ ενώ εγκρίθηκαν μια προφορική τροπολογία του ΔΗΣΥ και μια τροπολογία του ΔΗΣΥ (Γιώργος Κάρουλλας, Πρόδρομος Αλαμπρίτης και Μάριος Μαυρίδης), του βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύσανθου Σαββίδη και του ανεξάρτητου Ανδρέα Αποστόλου.

Εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα και πρόταση νόμου του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Παύλου Μυλωνά επί του νομοσχεδίου.

Με την σημερινή έγκριση αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης ύστερα από πενήντα χρόνια, ενώ στις επιδιώξεις του νέου συστήματος αξιολόγησης αναφέρεται η αντιμετώπιση των αδυναμιών και στρεβλώσεων του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης, το οποίο εφαρμόζεται εδώ και 50 περίπου χρόνια, μέσω της υιοθέτησης ενός «ευέλικτου και δίκαιου» συστήματος το οποίο είναι σχεδιασμένο να προσφέρει την κατάλληλη και συνεχή επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς.

Με το νέο σύστημα διασφαλίζεται η βελτίωση της ποιότητας και των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας και της μάθησης, η έγκαιρη παρέμβαση, η βελτίωση της στήριξης των εκπαιδευτικών, η συνεχής επαγγελματική τους μάθηση και η παροχή κινήτρων για διάκριση και επιβράβευση των ικανών εκπαιδευτικών, προστίθεται. Παράλληλα, το νέο σύστημα θα βοηθήσει στην εμπέδωση της αξιοκρατίας, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, σημειώνεται.

Η έγκριση έγινε παρουσία της Υπουργού Παιδείας και των επικεφαλής των εκπαιδευτικών οργανώσεων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ισραήλ κ. Ισαάκ Χέρτζογκ είχε σήμερα το απόγευμα στην Ιερουσαλήμ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ για μονοήμερη επίσκεψη, για να συμμετάσχει στη 10η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Κύπρου -Ελλάδας – Ισραήλ.

