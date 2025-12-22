Ecommbx
ΠτΔ στο Ισραήλ: Συναντήθηκε με τον Χέρτζογκ - Ακολουθεί ο Νετανιάχου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ στο Ισραήλ: Συναντήθηκε με τον Χέρτζογκ - Ακολουθεί ο Νετανιάχου

 22.12.2025 - 17:28
ΠτΔ στο Ισραήλ: Συναντήθηκε με τον Χέρτζογκ - Ακολουθεί ο Νετανιάχου

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ισραήλ κ. Ισαάκ Χέρτζογκ είχε σήμερα το απόγευμα στην Ιερουσαλήμ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ για μονοήμερη επίσκεψη, για να συμμετάσχει στη 10η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Κύπρου -Ελλάδας – Ισραήλ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφθασε νωρίς το απόγευμα στο Ισραήλ, όπου είχε διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της χώρας.

Ακολούθως θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Βενιαμίν Νετανιάχου, προτού συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής μαζί με τον κ. Νετανιάχου και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, αρχικά σε κατ΄ιδίαν συνάντηση των τριών ηγετών και στη συνέχεια σε διευρυμένη σύσκεψη με τις αντιπροσωπείες των τριών χωρών.

Μετά τις εργασίες της Συνόδου, οι τρεις ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ και ακολούθως θα παρακαθίσουν σε δείπνο εργασίας.

