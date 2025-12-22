ΠτΔ στο Ισραήλ: Συναντήθηκε με τον Χέρτζογκ - Ακολουθεί ο Νετανιάχου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφθασε νωρίς το απόγευμα στο Ισραήλ, όπου είχε διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της χώρας.

Ακολούθως θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Βενιαμίν Νετανιάχου, προτού συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής μαζί με τον κ. Νετανιάχου και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, αρχικά σε κατ΄ιδίαν συνάντηση των τριών ηγετών και στη συνέχεια σε διευρυμένη σύσκεψη με τις αντιπροσωπείες των τριών χωρών.

Μετά τις εργασίες της Συνόδου, οι τρεις ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ και ακολούθως θα παρακαθίσουν σε δείπνο εργασίας.