VIDEO - Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Η βεντέτα με «φόντο» προστασία και ναρκωτικά - Πλάνα από το κουρείο που διέλυσαν κουκουλοφόροι

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Alpha, πίσω από τη βεντέτα μεταξύ των ατόμων αραβικής καταγωγής που εμπλέκονται στην υπόθεση βρίσκονται τοκογλυφίες, παροχή προστασίας αλλά και ναρκωτικά.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κουκουλοφόροι φαίνεται να ήταν οι δράστες της επίθεσης εναντίον του κουρείου του 30χρονου καταζητούμενου στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό, που διαπράχθηκε γύρω τα ξημερώματα.

Δείτε το απόσπασμα:

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 7μ.μ. το Σάββατο, και ενώ 36χρονος βρισκόταν έξω από καφετέρια στη Λεμεσό, δέχθηκε επίθεση από ομάδα προσώπων, τα οποία φέρονται να του επιτέθηκαν αρχικά χρησιμοποιώντας συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολούθως ένα από τα πιο πάνω πρόσωπα, φέρεται να τραυμάτισε τον 36χρονο με αιχμηρό αντικείμενο.

Ασθενοφόρο που κλήθηκε στο σημείο μετέφερε τον 36χρονο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα στην αριστερή ωμοπλάτη και κρατήθηκε για νοσηλεία. Αυτή τη στιγμή το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.