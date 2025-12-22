Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠΟΕΔ: «Αποτυχία στο νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών θα βαραίνει όσους το ψήφισαν»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΟΕΔ: «Αποτυχία στο νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών θα βαραίνει όσους το ψήφισαν»

 22.12.2025 - 21:15
ΠΟΕΔ: «Αποτυχία στο νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών θα βαραίνει όσους το ψήφισαν»

Αποτυχία στην εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών θα βαραίνει την πλειοψηφία της Βουλής η οποία ψήφισε ένα νομικό πλαίσιο με κενά και ασάφειες και το οποίο δεν χαίρει αποδοχής από αυτούς που καλούνται να το εφαρμόσουν, δήλωσε η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ Μύρια Βασιλείου, αναφερόμενη στη ψήφιση του πλαισίου αξιολόγηση από την Βουλή τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα η κ. Βασιλείου σε δήλωση στο ΚΥΠΕ είπε ότι ψηφίστηκε από τη Βουλή μια νομοθεσία για την οποία δεν υπήρξε συμφωνία με αυτούς που θα κληθούν να την εφαρμόσουν.

Εξέφρασε ικανοποίηση για τις τοποθετήσεις αριθμού Βουλευτών μέσα από τις οποίες στήριξαν, όπως είπε, τις θέσεις της ΠΟΕΔ και επιβεβαίωσαν ότι είχε κατατεθεί ένα νομοσχέδιο που κατέληξε σε νόμο «με κενά και ασάφειες και που κακώς είχε περάσει την αντίληψη ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης».

«Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να πείσει την πλειοψηφία των Βουλευτών, η τεκμηριωμένη θέση της ΠΟΕΔ ότι ο Διευθυντής δεν πρέπει να έχει ρόλο στην αριθμητική αξιολόγηση», είπε προσθέτοντας ότι η πλειοψηφία της Βουλής θα έχει μερίδιο ευθύνης σε ενδεχόμενη αποτυχία του όλου εγχειρήματος.

Η κ. Βασιλείου διαβεβαίωσε ότι η ΠΟΕΔ θα συνεχίσει να στηρίζει το δημόσιο σχολείο και τους λειτουργούς του ζητώντας από την εκτελεστική εξουσία να στηρίξει και αυτή εμπράκτως τη δημόσια εκπαίδευση.

Το επόμενο διάστημα τα συλλογικά σώματα της ΠΟΕΔ θα συγκληθούν προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις αναφορικά με τα επόμενα βήματα της οργάνωσης, συμπλήρωσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στην Κύπρο: Που έγινε αισθητός - Οι πρώτες πληροφορίες
Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Συνελήφθη ο 64χρονος οδηγός του βαν - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει
Νέο τροχαίο: Σύγκρουση δύο οχημάτων στη Λάρνακα - Στο σημείο και Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό - Δείτε φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή γνωστός επιχειρηματίας στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφία
Για να μπει στο μάτι του πρώην: Η Κύπρια που αγόρασε τσάντα χιλιάδων ευρώ και έγινε viral - VIDEO
Εδώ δούλευε ο εργαζομένος που απολύθηκε επειδή έκανε παρατήρηση σε πελάτη για στάθμευση σε θέση ΑμεΑ - Τι λέει η εταιρεία
VIDEO - Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Η βεντέτα με «φόντο» προστασία και ναρκωτικά - Πλάνα από το κουρείο που διέλυσαν κουκουλοφόροι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πένθος για τον θάνατο του Αντρέα Παλληκαρίδη - «Ακούραστος εθελοντής...» - Δείτε φωτογραφία

 22.12.2025 - 20:55
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Η βεντέτα με «φόντο» προστασία και ναρκωτικά - Πλάνα από το κουρείο που διέλυσαν κουκουλοφόροι

 22.12.2025 - 21:34
Ιδού η Κοινή Διακήρυξη Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Ενίσχυση σε ασφάλεια, αντιτρομοκρατία και θαλάσσια συνεργασία

Ιδού η Κοινή Διακήρυξη Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Ενίσχυση σε ασφάλεια, αντιτρομοκρατία και θαλάσσια συνεργασία

Περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων συμφώνησαν οι ηγέτες της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ κατά την δέκατη Τριμερή Σύνοδο Κορυφής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ιδού η Κοινή Διακήρυξη Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Ενίσχυση σε ασφάλεια, αντιτρομοκρατία και θαλάσσια συνεργασία

Ιδού η Κοινή Διακήρυξη Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Ενίσχυση σε ασφάλεια, αντιτρομοκρατία και θαλάσσια συνεργασία

  •  22.12.2025 - 20:30
VIDEO - Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Η βεντέτα με «φόντο» προστασία και ναρκωτικά - Πλάνα από το κουρείο που διέλυσαν κουκουλοφόροι

VIDEO - Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Η βεντέτα με «φόντο» προστασία και ναρκωτικά - Πλάνα από το κουρείο που διέλυσαν κουκουλοφόροι

  •  22.12.2025 - 21:34
Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Συνελήφθη ο 64χρονος οδηγός του βαν - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Συνελήφθη ο 64χρονος οδηγός του βαν - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

  •  22.12.2025 - 16:44
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Πράσινο φως από Βουλή για το νέο σύστημα - «Ιστορική ημέρα», λέει η ΥΠΑΝ

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Πράσινο φως από Βουλή για το νέο σύστημα - «Ιστορική ημέρα», λέει η ΥΠΑΝ

  •  22.12.2025 - 17:22
Σεισμός στην Κύπρο: Που έγινε αισθητός - Οι πρώτες πληροφορίες

Σεισμός στην Κύπρο: Που έγινε αισθητός - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  22.12.2025 - 20:06
Νέα απάτη: Ξεγέλασαν 40χρονο με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα - Πώς «έκαναν φτερά» 29 χιλιάδες ευρώ

Νέα απάτη: Ξεγέλασαν 40χρονο με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα - Πώς «έκαναν φτερά» 29 χιλιάδες ευρώ

  •  22.12.2025 - 17:59
Νέο τροχαίο: Σύγκρουση δύο οχημάτων στη Λάρνακα - Στο σημείο και Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό - Δείτε φωτογραφίες

Νέο τροχαίο: Σύγκρουση δύο οχημάτων στη Λάρνακα - Στο σημείο και Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό - Δείτε φωτογραφίες

  •  22.12.2025 - 19:00
Ήταν στραβό το κλήμα, το έφαγε κι ο γάρος (της ημέρας) 

Ήταν στραβό το κλήμα, το έφαγε κι ο γάρος (της ημέρας) 

  •  22.12.2025 - 13:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα