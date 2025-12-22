Στέφανος Παπαδόπουλος: Απολύθηκε από τα μπουζούκια που εργαζόταν επειδή κατηγόρησε τον Μαζωνάκη - Η ανακοίνωση

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Can Can διευκρινίζει ότι οι προσωπικές δικαστικές διαμάχες τρίτων προσώπων δεν αφορούν την επιχείρηση, τονίζοντας πως η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τη διασφάλιση της νηφαλιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του καλλιτεχνικού του προγράμματος.

Όπως επισημαίνεται, οι αυθόρμητες δημόσιες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη του καταστήματος εξέφραζαν την αναστάτωση που προκλήθηκε από την ξαφνική εμπλοκή του χώρου εργασίας σε μια σοβαρή υπόθεση, η οποία βρίσκεται ήδη ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ο απόλυτος σεβασμός στο τεκμήριο της αθωότητας, καθώς και στο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση του Can-Can

«Η διεύθυνση του Can Can, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, επιθυμεί να αποσαφηνίσει τη θέση της και να διευκρινίσει τα ακόλουθα: Ως ιστορικός χώρος διασκέδασης με πολυετή πορεία, λειτουργούμε πάντα με γνώμονα τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό προς όλους τους καλλιτέχνες. Οι προσωπικές δικαστικές διαμάχες τρίτων προσώπων δεν αφορούν την επιχείρησή μας. Οι αυθόρμητες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, εξέφρασαν την αναστάτωση από την ξαφνική εμπλοκή του χώρου εργασίας μας σε μια σοβαρή υπόθεση που βρίσκεται ήδη ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Σεβόμαστε απόλυτα το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη. Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη αφορούσε αποκλειστικά τον σεβασμό στην πολυετή καλλιτεχνική του πορεία και όχι την ουσία της εκκρεμούς υπόθεσης. Υπό το βάρος των εξελίξεων και με γνώμονα τη διασφάλιση της νηφαλιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του καλλιτεχνικού μας προγράμματος, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με τον κ. Στέφανο Παπαδόπουλο για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.

Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε η εξέλιξη της υπόθεσης να συνεχιστεί απρόσκοπτα στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος, μακριά από τον εργασιακό χώρο και την πίεση της δημοσιότητας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσφορά ποιοτικής διασκέδασης στο κοινό μας, επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στις θεσμικές διαδικασίες της Δικαιοσύνης».

«Κατηγορείς τον Μαζωνάκη και θες να είσαι τραγουδιστής; Δεν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία» είπε ο ιδιοκτήτης του κέντρου

Αντίθετος με την κίνηση του Στέφανου Παπαδόπουλου να καταγγείλει τον Γιώργο Μαζωνάκη, εμφανίστηκε νωρίτερα ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου όπου εργαζόταν ο 22χρονος, με τον επιχειρηματία να τονίζει μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί να κατηγορεί «το πρώτο όνομα στην Ελλάδα», ενώ θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική. Παράλληλα όπως ανέφερε, δεν επιθυμεί να συνεχίσει την επαγγελματική συνεργασία με τον νεαρό τραγουδιστή.

Ο 22χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε πριν μερικές ημέρες, μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, καταγγέλλοντας ότι κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνεργασίας δέχτηκε επανειλημμένες ανήθικες προτάσεις και ψυχολογική πίεση.

Αυτή την περίοδο ο τραγουδιστής δούλευε στο νυχτερινό κέντρο με τον ιδιοκτήτη, Παναγιώτη Σαρδελή να προχωράει σε δηλώσεις στο «Πρωινό» οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις. Αρχικά περιέγραψε πώς ξεκίνησε η συνεργασία τους, δηλώνοντας πως όταν έγινε γνωστή η είδηση της μήνυσης δεν ήξερε ότι ο καταγγέλλων είναι υπάλληλός του: «Όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, είχαμε κλείσει δυο κορίτσια για να κάνουν την έναρξη, και είπα να πάρω και έναν πιτσιρικά να κάνουν από 20 λεπτά. Μου τον έφερε ένας γνωστός, και να σου πω την αλήθεια, δεν έχω μιλήσει μαζί του. Τον είδα κάποια στιγμή εκεί που τραγούδαγε, αυτές τις μέρες που γίνονταν αυτά, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα ότι ήταν αυτός και μου λέει ότι έχει κάτι διαφορές με τον Μαζωνάκη και κάτι τέτοια».

Στη συνέχεια, ο επιχειρηματίας αποκάλεσε τον Στέφανο Παπαδόπουλο «ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» και υποστήριξε ότι ο νεαρός τραγουδιστής υποκινείται και πως δεν θα έπρεπε να κατηγορήσει έναν τόσο επιτυχημένο καλλιτέχνη: «Τώρα, ένα παιδάκι, ξέρει τι του γίνεται αυτός τώρα; Ξέρει από νύχτα; Ξέρει από τέτοια πράγματα; Νομίζω ότι τον έβαλαν και δήλωσε ασθένεια, ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Εγώ κατάλαβα ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά αυτός τώρα θα του είπαν ότι είναι τα κανάλια απ’ έξω και την έκανε».

