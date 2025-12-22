Ecommbx
Σοκαριστικό video: Γυναίκα γρονθοκόπησε υπάλληλο γυμναστηρίου επειδή... της ζήτησε να μη φωνάζει
Σοκαριστικό video: Γυναίκα γρονθοκόπησε υπάλληλο γυμναστηρίου επειδή... της ζήτησε να μη φωνάζει

 22.12.2025 - 22:10
Μία γυναίκα συνελήφθη σε ένα γυμναστήριο στο Μαϊάμι, αφότου γρονθοκόπησε έναν εργαζόμενο που της ζήτησε να αποχωρήσει από τον χώρο, με το περιστατικό να καταγράφεται σε ένα βίντεο που τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομία φαίνεται να κλήθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, στις 12 Δεκεμβρίου, έπειτα από αναφορές για μια γυναίκα που «έτρεχε χωρίς ρούχα μέσα στο Planet Fitness».

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν την 35χρονη Κιάρα Μπράιαντ στον χώρο στάθμευσης, να φωνάζει και να βρίζει τους παρευρισκόμενους. Ο εργαζόμενος που δέχτηκε την επίθεση κατέθεσε ότι η γυναίκα φώναζε μέσα στα αποδυτήρια, προκαλώντας αναστάτωση. Το θύμα της επίθεσης φέρεται στη συνέχεια να ζήτησε από τη γυναίκα να σταματήσει να φωνάζει και είτε να χαμηλώσει τον τόνο της φωνής είτε να φύγει, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα καλούσε την αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 35χρονη πλησίασε απειλητικά τον εργαζόμενο, ο οποίος προσπάθησε να την απωθήσει δύο φορές, και στη συνέχεια πήδηξε πάνω από τον πάγκο υποδοχής και άρχισε να κινείται απειλητικά προς το θύμα. Όταν ο εργαζόμενος προσπάθησε να απομακρυνθεί, τον καταδίωξε και τον χτύπησε επανειλημμένα. Οι παρευρισκόμενοι σταμάτησαν την Μπράιαντ που προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, η 35χρονη, που αργότερα συνελήφθη, φέρεται να παραδέχθηκε, σύμφωνα με το news.com.au ότι πλησίασε τον εργαζόμενο και φέρθηκε επιθετικά, αφότου εκείνος της ζήτησε να μην προκαλεί αναστάτωση μέσα στο γυμναστήριο.

ΠΗΓΗ: Newsbeast.gr

Περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων συμφώνησαν οι ηγέτες της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ κατά την δέκατη Τριμερή Σύνοδο Κορυφής

