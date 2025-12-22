Πανικός σε πτήση: Κινητήρας έπαθε βλάβη και το αεροπλάνο έχασε... σχεδόν 30.000 πόδια μέσα σε λίγα λεπτά

Η πτήση AF 7721 της AirFrance στη Γαλλία απογειώθηκε από το Παρίσι και περίπου 37 λεπτά αργότερα, γύρω στις 18:00, οι επιβάτες άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο μέσα από το αεροπλάνο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων από το FlightRadar δείχνουν ότι το αεροσκάφος κατέβηκε από υψόμετρο περίπου 34.000 ποδιών σε περίπου 5.000 πόδια σε περίπου δέκα λεπτά.

Όπως περιέγραψε ένας επιβάτης, ακολούθησαν έντονοι κραδασμοί. «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν αστείο, μετά καταλάβαμε ότι ήταν σοβαρό. Η γυναίκα μου φοβήθηκε πολύ. Έσφιξα τη ζώνη μου όσο μπορούσα. Είμαστε μέσα σε ένα κουτί από λαμαρίνα και δεν έχουμε τον έλεγχο», ανέφερε.

Un avion Air France effectuant un vol Paris-Ajaccio a été dérouté vers Lyon ce samedi en raison d'un moteur en feu pic.twitter.com/g7IWKa5FM3 — Week-end Première (@WEPremiere) December 21, 2025

Η Air France χαρακτήρισε το περιστατικό ως «βλάβη κινητήρα», ενώ ειδικός, μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, έκανε λόγο για φαινόμενο «engine surge». Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως εξήγησε, δημιουργούνται θύλακες αέρα στον κινητήρα που προκαλούν δονήσεις, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να προχωρά προληπτικά σε απενεργοποίησή του.

Το πλήρωμα αποφάσισε να κατευθύνει το αεροπλάνο στη Λυών, για αναγκαστική προσγείωση, γύρω στις 18:25, απόφαση που, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, ελήφθη «σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις διαδικασίες της εταιρείας και την αρχή της προφύλαξης». Η προσγείωση στη Λυών πραγματοποιήθηκε κανονικά, με το αεροσκάφος να πετά με έναν κινητήρα.

Ο ίδιος ειδικός τόνισε ότι, αν και η πτήση με έναν κινητήρα δεν είναι συνηθισμένη, «τέτοια περιστατικά συμβαίνουν στις αερομεταφορές». Παράλληλα, διέψευσε τους ισχυρισμούς περί φωτιάς στο φτερό, λέγοντας ότι «δεν υπήρξε φωτιά στο φτερό ή στον κινητήρα ούτε ενεργοποιήθηκε συναγερμός πυρκαγιάς». Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρξαν στιγμιαίες φλόγες στο ακροφύσιο, οι οποίες «περιορίστηκαν εντός του κινητήρα».

Το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση ήταν ένα Airbus A320, εξοπλισμένο με δύο κινητήρες CFM56, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ειδικό, συγκαταλέγονται στους «πιο αξιόπιστους παγκοσμίως».

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν τελικά με άλλη πτήση στις 22:40 προς τη Μπαστιά και από εκεί με λεωφορείο στο Αζαξιό, όπου έφτασαν γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα.

Παρά το γεγονός ότι οι επιβάτες έφτασαν με ασφάλεια στον προορισμό τους, μία επιβάτης η Joelle, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να υποβάλει καταγγελία κατά της Air France. Περιέγραψε τις επιπτώσεις του συμβάντος, λέγοντας: «Η 8χρονη εγγονή μου πέρασε τη νύχτα τρομοκρατημένη, τρέμοντας, κλαίγοντας και ξυπνώντας από εφιάλτες».

Μια επιβάτιδα, η Κριστέλ, που ταξίδευε με την κόρη της, ήταν αυτή που δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι είδε φωτιά στο φτερό του αεροσκάφους. «Ήταν στις φλόγες», είπε, προσθέτοντας ότι ένιωσε το αεροπλάνο να «βουτάει», ενώ επικράτησε χάος στην καμπίνα. «Τα κουμπιά άναβαν, όλα αναβόσβηναν. Ένας άνδρας αγκάλιασε τα παιδιά του γιατί πίστευαν ότι θα συντριβούμε», περιέγραψε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο κυβερνήτης ενημέρωσε τους επιβάτες ότι ο αριστερός κινητήρας «σταμάτησε να λειτουργεί εν πτήσει».

ΠΗΓΗ: Newsit.gr