Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Συνελήφθη ο 64χρονος οδηγός του βαν - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, εναντίον του 64χρονου οδηγού είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, με αποτέλεσμα οι Αρχές να του περάσουν χειροπέδες.

Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει είναι πρόκληση θανάτου εξ' αμέλειας και αμελής οδήγηση.

Υπενθυμίζεται ότι η 71χρονη είχε σταθμεύσει το ιδιωτικό της όχημα στη λωρίδα ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου και επιχειρούσε να αποβιβαστεί ή να επιβιβαστεί στη θέση του οδηγού. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο βαριά τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου, παρά τις προσπάθειες του νοσηλευτικού προσωπικού, απεβίωσε στις 11:50.