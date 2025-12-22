Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Συνελήφθη ο 64χρονος οδηγός του βαν - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

 22.12.2025 - 16:44
Εντατικές είναι οι έρευνες για το θανατηφόρο τροχαίο όπου κόστισε τη ζωή στην 71χρονη Σύλβια Γεωργίου Τζιόουνς από τη Λεμεσό, όταν γύρω στις 10:40 παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 64χρονος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έτσι έγινε το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος -Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, εναντίον του 64χρονου οδηγού είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, με αποτέλεσμα οι Αρχές να του περάσουν χειροπέδες.

Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει είναι πρόκληση θανάτου εξ' αμέλειας και αμελής οδήγηση.

Υπενθυμίζεται ότι η 71χρονη είχε σταθμεύσει το ιδιωτικό της όχημα στη λωρίδα ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου και επιχειρούσε να αποβιβαστεί ή να επιβιβαστεί στη θέση του οδηγού. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο βαριά τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου, παρά τις προσπάθειες του νοσηλευτικού προσωπικού, απεβίωσε στις 11:50.

 

 

 
 
 

 

Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Συνελήφθη ο 64χρονος οδηγός του βαν - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει
ΠτΔ στο Ισραήλ: Συναντήθηκε με τον Χέρτζογκ - Ακολουθεί ο Νετανιάχου

ΠτΔ στο Ισραήλ: Συναντήθηκε με τον Χέρτζογκ - Ακολουθεί ο Νετανιάχου

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ισραήλ κ. Ισαάκ Χέρτζογκ είχε σήμερα το απόγευμα στην Ιερουσαλήμ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ για μονοήμερη επίσκεψη, για να συμμετάσχει στη 10η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Κύπρου -Ελλάδας – Ισραήλ.

