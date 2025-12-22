Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εδώ δούλευε ο εργαζομένος που απολύθηκε επειδή έκανε παρατήρηση σε πελάτη για στάθμευση σε θέση ΑμεΑ - Τι λέει η εταιρεία

 22.12.2025 - 16:22
Σάλος επικρατεί στη Λεμεσό όταν εργαζόμενος απολύθηκε μετά που ενεπλάκη σε περιστατικό με πελάτη της εταιρείας που εργαζόταν, ο οποίος είχε σταθμεύσει σε χώρο αποκλειστικά προορισμένο για ΑμεΑ.

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως έκανε παρατήρηση σε πελάτη που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητο του σε χώρο αναπήρων, χωρίς να είναι δικαιούχος.

Η διεύθυνση των καταστημάτων εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, αναφέροντας ότι η εταιρεία σέβεται πλήρως και διαχρονικά τα δικαιώματα των ΑμεΑ, αξία που εφαρμόζει έμπρακτα τόσο μέσω της διασφάλισης προσβασιμότητας και ασφάλειας στους χώρους της, όσο και μέσω της απασχόλησης εδώ και χρόνια ΑμεΑ στο ανθρώπινο δυναμικό της.

«Η ισότητα, ο σεβασμός και η συμπερίληψη αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές της εταιρικής μας κουλτούρας. Διευκρινίζεται ότι η λύση της συνεργασίας με το συγκεκριμένο άτομο δεν σχετίζεται με την πρόθεσή του να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ΑμεΑ, την οποία αναγνωρίζουμε ως θεμιτή. Η απόφαση ελήφθη λόγω της έντονης, ανεξέλεγκτης και λεκτικά επιθετικής συμπεριφοράς που εκδηλώθηκε εντός του πολυκαταστήματος, προκαλώντας σοβαρή αναστάτωση σε όλους. Επιπλέον, το περιστατικό αυτό δεν ήταν μεμονωμένο, καθώς είχαν προηγηθεί επανειλημμένες παρατηρήσεις για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά ακόμη και προς συναδέλφους, ενώ η εργοδότησή του ήταν υπό δοκιμαστική περίοδο. Είναι αυτονόητο ότι σε μια εταιρεία που εργοδοτεί πέραν των 200 ατόμων δεν μπορεί το κάθε άτομο να προβαίνει σε ανάρμοστες συμπεριφορές και ειδικά λεκτικές βιαιοπραγίες κατά την κρίση του», προσθέτει.

«Η εταιρεία μας παραμένει σταθερά προσηλωμένη έμπρακτα τόσο στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ όσο και στη διασφάλιση ενός ασφαλούς, ήρεμου και σεβαστού περιβάλλοντος για όλους τους πελάτες και το εργαζόμενο προσωπικό της», καταλήγει.

