ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έτσι έγινε το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος -Δείτε φωτογραφίες

 22.12.2025 - 14:26
Τραγικό θάνατο βρήκε η 71χρονη Σύλβια Γεωργίου Τζιόουνς από τη Λεμεσό, όταν γύρω στις 10:40 παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 64χρονη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη στιγμή του δυστυχήματος, η 71χρονη είχε σταθμεύσει το ιδιωτικό της όχημα στη λωρίδα ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου και επιχειρούσε να αποβιβαστεί ή να επιβιβαστεί στη θέση του οδηγού.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο βαριά τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου, παρά τις προσπάθειες του νοσηλευτικού προσωπικού, απεβίωσε στις 11:50.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο: «Έσβησε» 71χρονη μετά από τροχαίο - Δείτε φωτογραφίες

Η Τροχαία Λάρνακας διερευνά τις συνθήκες πρόκλησης της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης.

Δείτε φωτογραφίες 

