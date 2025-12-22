Έτσι έγινε το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος -Δείτε φωτογραφίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη στιγμή του δυστυχήματος, η 71χρονη είχε σταθμεύσει το ιδιωτικό της όχημα στη λωρίδα ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου και επιχειρούσε να αποβιβαστεί ή να επιβιβαστεί στη θέση του οδηγού.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο βαριά τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου, παρά τις προσπάθειες του νοσηλευτικού προσωπικού, απεβίωσε στις 11:50.

Η Τροχαία Λάρνακας διερευνά τις συνθήκες πρόκλησης της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης.

