Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕπιστρέφει στις ελεύθερες περιοχές Ε/κ - Πλήρωσε χιλιάδες ευρώ στο «δικαστήριο»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επιστρέφει στις ελεύθερες περιοχές Ε/κ - Πλήρωσε χιλιάδες ευρώ στο «δικαστήριο»

 22.12.2025 - 14:33
Επιστρέφει στις ελεύθερες περιοχές Ε/κ - Πλήρωσε χιλιάδες ευρώ στο «δικαστήριο»

Με την επιβολή χρηματικής ποινής ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η διαδικασία ενώπιον του «δικαστηρίου» στο κατεχόμενο Τρίκωμο για την υπόθεση της Ελληνοκύπριας που αντιμετώπιζε κατηγορίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Η κατηγορούμενη, μαζί με τον σύζυγό της, αναμένεται να επιστρέψει στις ελεύθερες περιοχές εντός της ημέρας ή το αργότερο αύριο, Τρίτη μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με την απόφαση, στην Ελληνοκύπρια επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα ύψους 12.000 και 100.000 τουρκικών Λιρών για κατηγορίες που αφορούν την εξασφάλιση προσωπικών δεδομένων και την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Σε περίπτωση μη καταβολής των προστίμων, η απόφαση προνοεί ποινή φυλάκισης τριών μηνών για κάθε κατηγορία.

Το «δικαστήριο» ανέφερε ότι για την επιβολή της ποινής έλαβε υπόψη το λευκό ποινικό μητρώο της κατηγορούμενης, τη μεταμέλεια που εξέφρασε, καθώς και την ηλικία της, σημειώνοντας ότι είναι άνω των 65 ετών με προβλήματα υγείας. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι τα δεδομένα που εξασφαλίστηκαν δεν χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό την πρόκληση ζημιάς σε τρίτα πρόσωπα.

Στην απόφαση περιλαμβάνεται επίσης η επιστροφή του οχήματος και ενός κινητού τηλεφώνου που είχαν κατασχεθεί ως τεκμήρια. Το ζεύγος αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης των εγγράφων τους από τις κατοχικές αρχές, ώστε να καταστεί δυνατή η επιστροφή τους μέσω των οδοφραγμάτων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιστρέφει στις ελεύθερες περιοχές Ε/κ - Πλήρωσε χιλιάδες ευρώ στο «δικαστήριο»
Τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο: «Έσβησε» 71χρονη μετά από τροχαίο - Δείτε φωτογραφίες
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Γιορτινά τραπέζια: Πόσες θερμίδες έχουν τα αλκοολούχα ποτά που θα επιλέξουμε; Ο «μύθος» και η επιλογή στα κρασιά - Διατροφολόγος στο «Τ»
Αγώνας δρόμου για τα φωτοβολταϊκά - «Δεν ξέρουμε τι θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου» – Αναμονή…μηνών για εγκρίσεις net metering
VIDEO - Πανικός σε πανεπιστήμιο: Κυλιόμενη σκάλα «έτρεχε» με ιλιγγιώδη ταχύτητα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έτσι έγινε το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος -Δείτε φωτογραφίες

 22.12.2025 - 14:26
Επόμενο άρθρο

Ψηφίστηκε η φορολογική μεταρρύθμιση: Αφορολόγητο €22.000 και μεγάλες αλλαγές από το 2026

 22.12.2025 - 14:37
Έτσι έγινε το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος -Δείτε φωτογραφίες

Έτσι έγινε το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος -Δείτε φωτογραφίες

Τραγικό θάνατο βρήκε η 71χρονη Σύλβια Γεωργίου Τζιόουνς από τη Λεμεσό, όταν γύρω στις 10:40 παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 64χρονη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έτσι έγινε το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος -Δείτε φωτογραφίες

Έτσι έγινε το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος -Δείτε φωτογραφίες

  •  22.12.2025 - 14:26
Ψηφίστηκε η φορολογική μεταρρύθμιση: Αφορολόγητο €22.000 και μεγάλες αλλαγές από το 2026

Ψηφίστηκε η φορολογική μεταρρύθμιση: Αφορολόγητο €22.000 και μεγάλες αλλαγές από το 2026

  •  22.12.2025 - 14:37
ΥΠΟΙΚ για GSI: «Θέση μου είναι η θέση της Κυβέρνησης»

ΥΠΟΙΚ για GSI: «Θέση μου είναι η θέση της Κυβέρνησης»

  •  22.12.2025 - 13:39
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

  •  22.12.2025 - 14:00
Έπεσε βαρύς ο πέλεκυς σε 27χρονο - Προσπάθησε να εισάγει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στην Κύπρο

Έπεσε βαρύς ο πέλεκυς σε 27χρονο - Προσπάθησε να εισάγει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στην Κύπρο

  •  22.12.2025 - 12:43
Επιστρέφει στις ελεύθερες περιοχές Ε/κ - Πλήρωσε χιλιάδες ευρώ στο «δικαστήριο»

Επιστρέφει στις ελεύθερες περιοχές Ε/κ - Πλήρωσε χιλιάδες ευρώ στο «δικαστήριο»

  •  22.12.2025 - 14:33
VIDEO - Πανικός σε πανεπιστήμιο: Κυλιόμενη σκάλα «έτρεχε» με ιλιγγιώδη ταχύτητα

VIDEO - Πανικός σε πανεπιστήμιο: Κυλιόμενη σκάλα «έτρεχε» με ιλιγγιώδη ταχύτητα

  •  22.12.2025 - 13:21
Ήταν στραβό το κλήμα, το έφαγε κι ο γάρος (της ημέρας) 

Ήταν στραβό το κλήμα, το έφαγε κι ο γάρος (της ημέρας) 

  •  22.12.2025 - 13:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα