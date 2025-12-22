Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο: «Έσβησε» 71χρονη μετά από τροχαίο - Δείτε φωτογραφίες

 22.12.2025 - 14:16
Τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο: «Έσβησε» 71χρονη μετά από τροχαίο - Δείτε φωτογραφίες

Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το τροχαίο που συνέβη στον αυτοκινητόδρομο το πρωί της Δευτέρας (22/12).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σήμερα, 22/12/25 και περί ώρα 10:40, ενώ Ελληνοκύπρια ηλικίας 64 ετών από Λευκωσία, ιδιωτική υπάλληλος, οδηγούσε βαν στον αυτοκινητόδρομο από Λευκωσία προς Λεμεσό, παρά την περιοχή Σκαρίνου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε και τραυμάτισε κρίσιμα τη Σύλβια Γεωργίου Τζιόουνς, ηλικίας 71 ετών από Λεμεσό.

Τη στιγμή του δυστυχήματος, η 71χρονη είχε σταθμεύσει το ιδιωτικό της όχημα στη λωρίδα ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου και επιχειρούσε να αποβιβαστεί ή να επιβιβαστεί στη θέση του οδηγού.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έτσι έγινε το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος -Δείτε φωτογραφίες

Η Σύλβια Τζιόουνς μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο βαριά τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου, παρά τις προσπάθειες του νοσηλευτικού προσωπικού, απεβίωσε στις 11:50.

Η Τροχαία Λάρνακας διερευνά τις συνθήκες πρόκλησης της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης.

Έγινε έλεγχος νάρκοτεστ και αλκοτέστ στον οδηγό του αυτοκινήτου με αρνητικό αποτέλεσμα.

Δείτε φωτογραφίες 

 

Τραγικό θάνατο βρήκε η 71χρονη Σύλβια Γεωργίου Τζιόουνς από τη Λεμεσό, όταν γύρω στις 10:40 παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 64χρονη.

Έτσι έγινε το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος -Δείτε φωτογραφίες

Τραγικό θάνατο βρήκε η 71χρονη Σύλβια Γεωργίου Τζιόουνς από τη Λεμεσό, όταν γύρω στις 10:40 παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 64χρονη.

