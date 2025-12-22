Αμύγδαλα και άλλες 8 τροφές που προστατεύουν από τον καρκίνο παχέος εντέρου – Η διαιτολόγος αποκαλύπτει

Η διατροφολόγος Jenna Hope εξηγεί στην The Telegraph ότι οι φυτικές ίνες βοηθούν το σώμα να απομακρύνει τοξίνες και ανεπιθύμητες ουσίες μέσω του πεπτικού σωλήνα. Εάν αυτές οι ουσίες παραμένουν στο σώμα μας για πολύ καιρό, αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου. Οι επίσημες συστάσεις για την κατανάλωση φυτικών ινών είναι 30 γραμμάρια την ημέρα, αλλά ο μέσος άνθρωπος καταναλώνει μόλις 18 γραμμάρια ημερησίως.

Η Hope μοιράζεται 10 κορυφαίες τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες και μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Βρόμη

Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα μπολ βρόμης. Τα 50 γραμμάρια βρόμης περιέχουν 4.6 γραμμάρια φυτικών ινών, δηλαδή σχεδόν το 1/6 της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας. Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες της βρόμης βοηθούν στην κανονικότητα των κενώσεων.

Αρακάς

Ο αρακάς περιέχει 5.6 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια. Τρεις κουταλιές της σούπας προσφέρουν περίπου 4.5 γραμμάρια φυτικών ινών, κάνοντάς τα ιδανικά για καθημερινή κατανάλωση.

Δαμάσκηνα

Τα δαμάσκηνα είναι μια κλασική τροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, με 7.9 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια. Περιέχουν διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες που διευκολύνουν τη δυσκοιλιότητα και υποστηρίζουν τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Σμέουρα

Από όλα τα μούρα, τα σμέουρα είναι αυτά με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, προσφέροντας 5.4 γραμμάρια ανά μερίδα (περίπου 20 βατόμουρα). Είναι ιδανικά για σνακ ή για να τα προσθέσετε στο πρωινό σας.

Μαύρα φασόλια

Τα μαύρα φασόλια ξεχωρίζουν από τα όσπρια με 10.3 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια. Μισό κουτί φασολιών μπορεί να καλύψει πάνω από τα 2/3 των ημερήσιων αναγκών σε φυτικές ίνες.

Αμύγδαλα

Εκτός από πηγή πρωτεϊνών και καλών λιπαρών, τα αμύγδαλα προσφέρουν 5.3 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μεγάλη χούφτα. Προτιμήστε τα ωμά ή ψημένα χωρίς αλάτι.

Σπόροι chia

Μόλις μία κουταλιά της σούπας περιέχει 4.8 γραμμάρια φυτικών ινών. Προσθέστε τους σε smoothies, γιαούρτι ή τη βρόμη για ένα υγιεινό πρωινό.

Αβοκάντο

Με 3.4 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μισό αβοκάντο, αυτή η τροφή συνδυάζει φυτικές ίνες και υγιεινά λιπαρά, διατηρώντας σας χορτάτους για περισσότερη ώρα.

Γλυκοπατάτες

Μια γλυκοπατάτα περιέχει περίπου 6 γραμμάρια φυτικών ινών, ειδικά όταν την καταναλώνετε με τη φλούδα της. Είναι ιδανική για ποικιλία συνταγών, από πουρέ έως τραγανές φέτες στον φούρνο.

Γιατί οι φυτικές ίνες είναι σημαντικές;

Οι φυτικές ίνες βοηθούν στη ρύθμιση του πεπτικού συστήματος, στην αποβολή τοξινών και στη μείωση του κινδύνου για καρκίνο του παχέος εντέρου. Όπως αναφέρει η Hope, οι φυτικές ίνες πρέπει να προέρχονται από διάφορες τροφές, καθώς διαφορετικοί τύποι φυτικών ινών υποστηρίζουν διαφορετικά είδη βακτηρίων στο έντερο μας.

Πηγή: ygeiamou.gr