Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείτε στη ζυγαριά – Τέσσερα tips για ακριβείς μετρήσεις
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείτε στη ζυγαριά – Τέσσερα tips για ακριβείς μετρήσεις

 22.12.2025 - 14:11
Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείτε στη ζυγαριά – Τέσσερα tips για ακριβείς μετρήσεις

Δεν είναι ανάγκη να φοβάστε την ένδειξη στη ζυγαριά. Αρκεί να έχετε φροντίσει να ελέγξετε το σωματικό σας βάρος την κατάλληλη στιγμή. Όπως σημειώνει η Αμερικανική Εταιρεία Φυσιολογίας, το αποτέλεσμα τις πρωινές ώρες δεν θα είναι το ίδιο με το βράδυ, οπότε η κατανάλωση τροφής συνήθως περιορίζεται, ενώ μεσολαβεί και η απώλεια νερού μέσω της εφίδρωσης και της αναπνοής.

Ο κόσμος δεν αρχίζει ούτε και σταματά στους αριθμούς της ζυγαριάς. Η υγιής σχέση μαζί της όμως, ως ένα χρήσιμο εργαλείο που καταγράφει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την υγεία και τους στόχους που έχετε θέσει για να τη βελτιώσετε, μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη φροντίζοντας απλώς να ανεβαίνετε πάνω της τις ώρες της ημέρας που τα αποτελέσματα θα είναι περισσότερο ακριβή.

Το σωστό timing

Ίσως το περιμένατε: η ακριβέστερη ένδειξη από τη ζυγαριά θα έρθει το πρωί, μετά τις πρωινές κενώσεις και πριν το πρωινό ή την πρώτη γουλιά νερό. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το πρωί είναι η καλύτερη στιγμή επειδή το σώμα είχε την ευκαιρία χωνέψει ό,τι καταναλώθηκε την προηγούμενη ημέρα, κρατώντας το στομάχι άδειο.

Έξτρα tips για ακριβείς μετρήσεις

Πέραν της ιδανικής ώρα για το ζύγισμα, υπάρχουν και άλλοι τρόποι που εγγυώνται ακριβείς ενδείξεις σε τακτική βάση, κάτι αναγκαίο εάν έχετε μπει στη διαδικασία παρακολούθησης της προόδου της απώλειας ή της αύξησης του βάρους σας όπως να:

ζυγίζεστε μία φορά την εβδομάδα την ίδια ώρα της ημέρας

διατηρείτε τη ζυγαριά σας σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια

στέκεστε ξυπόλητοι στη ζυγαριά, κατανέμοντας ομοιόμορφα το βάρος σας και στα δύο πόδια

φοράτε λίγα έως καθόλου ρούχα όταν ζυγίζεστε, ωστόσο ό,τι κι αν αποφασίσετε, θα πρέπει να το τηρείτε κάθε φορά που ζυγίζεστε.

Πότε να… πάρετε διαζύγιο από τη ζυγαριά

Όπως και για κάθε σχέση που μπορεί να γίνει τοξική, εάν νιώσετε ότι η ζυγαριά έχει αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή σας, μη διστάσετε να την αποχαιρετίσετε. Επομένως, ίσως να έφτασε η στιγμή αν το ζύγισμα οδηγεί σε:

αρνητικές σκέψεις

μη ασφαλείς ή ανθυγιεινές συνήθειες

τακτικό άγχος ή θλίψη

και σίγουρα αν πάσχετε από κάποια διατροφική διαταραχή, είστε στο αρχικό της στάδιο είτε την ξεπερνάτε.

Πηγή: ygeiamou.gr

Τραγικό θάνατο βρήκε η 71χρονη Σύλβια Γεωργίου Τζιόουνς από τη Λεμεσό, όταν γύρω στις 10:40 παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 64χρονη.

