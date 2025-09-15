Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση πολιτογραφήσεων: Αναβολή της δίκης Δημητριάδη - Πότε ορίστηκε η νέα ημερομηνία

 15.09.2025 - 14:32
Υπόθεση πολιτογραφήσεων: Αναβολή της δίκης Δημητριάδη - Πότε ορίστηκε η νέα ημερομηνία

Αναβολή για τις 19 Δεκεμβρίου 2025 πήρε η διαδικασία αναφορικά στην υπόθεση πολιτογραφήσεων, με κατηγορούμενους τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, Μάριο Δημητριάδη, και άλλα πρόσωπα.

Η έναρξη της διαδικασίας είχε οριστεί για σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, ωστόσο πήρε αναβολή για τις 19 Δεκεμβρίου, στις 09:00.

Συνολικά δέκα πρόσωπα, οκτώ φυσικά και δύο νομικά, αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν επηρεασμό, δωροδοκία, δεκασμό, συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και παραβίαση σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για ποινικοποίηση της διαφθοράς.

Συγκεκριμένα, πέραν του κ. Δημητριάδη κατηγορούνται, επίσης, ο Ανδρέας Δημητριάδης, ο Δημήτρης Δημητριάδης, ο Γιώργος Δημητριάδης, η Ελένη Σιμιλλίδη, ο Jing Wang, ο Josef Friedrich Santin, η Βασιλική Γεωργίου-Santin, η εταιρεία Andreas Demetriades & Co LLC και η εταιρεία Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το δικαστήριο.

Τους Προέδρους των Κοινοβουλίων μικρών κρατών της Ευρώπης, οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο για την 18η Διάσκεψή τους, υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου.

