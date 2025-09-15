Υπόθεση πολιτογραφήσεων: Αναβολή της δίκης Δημητριάδη - Πότε ορίστηκε η νέα ημερομηνία

Η έναρξη της διαδικασίας είχε οριστεί για σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, ωστόσο πήρε αναβολή για τις 19 Δεκεμβρίου, στις 09:00.

Συνολικά δέκα πρόσωπα, οκτώ φυσικά και δύο νομικά, αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν επηρεασμό, δωροδοκία, δεκασμό, συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και παραβίαση σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για ποινικοποίηση της διαφθοράς.

Συγκεκριμένα, πέραν του κ. Δημητριάδη κατηγορούνται, επίσης, ο Ανδρέας Δημητριάδης, ο Δημήτρης Δημητριάδης, ο Γιώργος Δημητριάδης, η Ελένη Σιμιλλίδη, ο Jing Wang, ο Josef Friedrich Santin, η Βασιλική Γεωργίου-Santin, η εταιρεία Andreas Demetriades & Co LLC και η εταιρεία Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το δικαστήριο.