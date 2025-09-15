Ο Έλον Μασκ αγόρασε 2,57 εκατ. μετοχές της Tesla – Ανοδος σχεδόν 5% για τον τίτλο

Η υποβολή του εντύπου 4 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) δείχνει ότι ο Μασκ μέσω του Elon Musk Revocable Trust, αγόρασε περισσότερες από 2 εκατομμύρια μετοχές της Tesla την περασμένη Παρασκευή (12 Σεπτεμβρίου) σε τιμές που κυμαίνονταν από περίπου 371 έως 396 δολάρια ανά μετοχή.

Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, οι μετοχές της Tesla σημείωναν άνοδο 4,6% στα 414 δολάρια πριν το άνοιγμα της αγοράς.

Η μετοχή έκλεισε 7,3% υψηλότερα την Παρασκευή στα 396 δολάρια, αφού η πρόεδρος της εταιρείας, Robyn Denholm, δήλωσε ότι ο Μασκ επέστρεψε στο «επίκεντρο της εταιρείας», μετά την αποχώρησή του από τη DOGE τον περασμένο Μάιο.

Οι αγορές προστίθενται στην έμμεση ιδιοκτησία του, η οποία τώρα ανέρχεται σε περίπου 413 εκατομμύρια μετοχές, σύμφωνα με το έγγραφο.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς οι μετοχές της Tesla έχουν σημειώσει απότομη άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες, με τις παραδόσεις οχημάτων του τρίτου τριμήνου να αναμένεται να αυξηθούν σε ετήσια βάση, εν μέρει λόγω της ώθησης των πωλήσεων εν μέσω της λήξης της φορολογικής έκπτωσης 7.500 δολαρίων για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Πηγή: newmoney.gr