Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΔολοφονία Τσάρλι Κερκ: Βρέθηκε βόμβα κοντά στον χώρο όπου έπεσε νεκρός – Δύο συλλήψεις
ΔΙΕΘΝΗ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Βρέθηκε βόμβα κοντά στον χώρο όπου έπεσε νεκρός – Δύο συλλήψεις

 15.09.2025 - 15:10
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Βρέθηκε βόμβα κοντά στον χώρο όπου έπεσε νεκρός – Δύο συλλήψεις

Δύο άνδρες συνελήφθησαν για τοποθέτηση βόμβας κοντά στο πανεπιστημιακό campus όπου δολοφονήθηκε ο Τσάρλι Κερκ με μία σφαίρα στον λαιμό στη Γιούτα. Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι «πολλοί άνθρωποι» βρίσκονται υπό έρευνα σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή.

Ο Άντιμπ Νασίρ, 58 ετών, και ο Άντιλ Τζάστις Άχμε Νασίρ, 31 ετών, προσήχθησαν την Κυριακή (14.09.2025), αφού εντοπίστηκε η βόμβα, σύμφωνα με την Sun. Ο εκρηκτικός μηχανισμός ανακαλύφθηκε κάτω από όχημα μέσου ενημέρωσης στην Γιούτα, όπου έγινε η δολοφονία του 31χρονου ακτιβιστή και συμμάχου του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, στη Γιούτα.

Ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών διαπίστωσε ότι η συσκευή είχε ενεργοποιηθεί αλλά «δεν λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί», προσθέτοντας ότι αποτελούσε «σημαντική» απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Ο αξιωματικός ερευνών της Unified Fire Authority, Τζέφρι Ντέιβιντ Νέλσον, δήλωσε: «Λόγω της φύσης της συσκευής και της τοποθέτησής της, αυτό το περιστατικό συνιστούσε σημαντική απειλή για τη δημόσια ασφάλεια».

Στο σπίτι των υπόπτων, οι ανακριτές βρήκαν επίσης όπλα, παράνομα ναρκωτικά και ψεύτικα όπλα μαζικής καταστροφής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου
Η στιγμή που ο Σενγκούν δεν έδωσε το χέρι του στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Τι συνέβη με τον Σρέντερ - Δείτε βίντεο
Απίστευτη κίνηση στον αυτοκινητόδρομο – Μια «τυπική» μέρα προς τη Λευκωσία(;) – Δείτε βίντεο
Πέρασε με κόκκινο 32χρονος στη Λεμεσό - Προσπάθησε να διαφύγει σπρώχνοντας αστυνομικό
Θλίψη για Κύπριο βουλευτή: «Έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι αγαπημένο του πρόσωπο - «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ»
Λήγει η προθεσμία για υποβολή φορολογικής δήλωσης - Αναλυτικά η διαδικασία συμπλήρωσης και τι πρέπει να ξέρεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο Έλον Μασκ αγόρασε 2,57 εκατ. μετοχές της Tesla – Ανοδος σχεδόν 5% για τον τίτλο

 15.09.2025 - 15:02
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος ΕΔΥ: Απαισιόδοξη η εικόνα με αξιολογήσεις στη Δημόσια Υπηρεσία

 15.09.2025 - 15:19
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

Τους Προέδρους των Κοινοβουλίων μικρών κρατών της Ευρώπης, οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο για την 18η Διάσκεψή τους, υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

  •  15.09.2025 - 13:12
Ολγκίν μετά από Τατάρ: Θα συνεχίσω να εργάζομαι και να έχω ελπίδα για επανέναρξη συνομιλιών

Ολγκίν μετά από Τατάρ: Θα συνεχίσω να εργάζομαι και να έχω ελπίδα για επανέναρξη συνομιλιών

  •  15.09.2025 - 13:15
Απόπειρα φόνου: Βρέθηκε επικοινωνία του 29χρονου Ε/κ με κατάδικο, πώς έγινε σύνδεση και με άλλη σοβαρή υπόθεση

Απόπειρα φόνου: Βρέθηκε επικοινωνία του 29χρονου Ε/κ με κατάδικο, πώς έγινε σύνδεση και με άλλη σοβαρή υπόθεση

  •  15.09.2025 - 12:36
Σοβαρή καταγγελία: Διερευνάται υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στις Κεντρικές Φυλακές

Σοβαρή καταγγελία: Διερευνάται υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στις Κεντρικές Φυλακές

  •  15.09.2025 - 10:32
Πότε βγαίνει η απόφαση στη δίκη εντός δίκης για τη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια

Πότε βγαίνει η απόφαση στη δίκη εντός δίκης για τη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια

  •  15.09.2025 - 14:28
Διάταγμα αποκλεισμού από τα γήπεδα εναντίον 25χρονου - Επιτέθηκε σε αστυνομικό σε πορεία οπαδών στη Λάρνακα

Διάταγμα αποκλεισμού από τα γήπεδα εναντίον 25χρονου - Επιτέθηκε σε αστυνομικό σε πορεία οπαδών στη Λάρνακα

  •  15.09.2025 - 12:41
Γιάννης Αντετοκούνμπο στο live του: «Πάρτε τη γ@@@ τουρκική σημαία από εδώ και φύγετε» - Δείτε βίντεο

Γιάννης Αντετοκούνμπο στο live του: «Πάρτε τη γ@@@ τουρκική σημαία από εδώ και φύγετε» - Δείτε βίντεο

  •  15.09.2025 - 13:52
Μονή Αββακούμ: Πολυάσχολοι οι καθαιρεμένοι μοναχοί – Μαζεύουν σταφύλια, ράβουν και φτιάχνουν δάκτυλα – Δείτε φωτογραφίες

Μονή Αββακούμ: Πολυάσχολοι οι καθαιρεμένοι μοναχοί – Μαζεύουν σταφύλια, ράβουν και φτιάχνουν δάκτυλα – Δείτε φωτογραφίες

  •  15.09.2025 - 10:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα