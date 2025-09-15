Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Βρέθηκε βόμβα κοντά στον χώρο όπου έπεσε νεκρός – Δύο συλλήψεις

Ο Άντιμπ Νασίρ, 58 ετών, και ο Άντιλ Τζάστις Άχμε Νασίρ, 31 ετών, προσήχθησαν την Κυριακή (14.09.2025), αφού εντοπίστηκε η βόμβα, σύμφωνα με την Sun. Ο εκρηκτικός μηχανισμός ανακαλύφθηκε κάτω από όχημα μέσου ενημέρωσης στην Γιούτα, όπου έγινε η δολοφονία του 31χρονου ακτιβιστή και συμμάχου του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, στη Γιούτα.

Ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών διαπίστωσε ότι η συσκευή είχε ενεργοποιηθεί αλλά «δεν λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί», προσθέτοντας ότι αποτελούσε «σημαντική» απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Ο αξιωματικός ερευνών της Unified Fire Authority, Τζέφρι Ντέιβιντ Νέλσον, δήλωσε: «Λόγω της φύσης της συσκευής και της τοποθέτησής της, αυτό το περιστατικό συνιστούσε σημαντική απειλή για τη δημόσια ασφάλεια».

Στο σπίτι των υπόπτων, οι ανακριτές βρήκαν επίσης όπλα, παράνομα ναρκωτικά και ψεύτικα όπλα μαζικής καταστροφής.