Πότε βγαίνει η απόφαση στη δίκη εντός δίκης για τη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια

Η δικαστική διαδικασία εστιάζει στη νομιμότητα της σύλληψής της στο Αεροδρόμιο Λάρνακας στις 7 Ιουλίου του 2024 και ειδικότερα στο κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα της κατηγορουμένης.

Επίκεντρο η έρευνα στις αποσκευές και η γλωσσική επάρκεια

Το δικαστήριο εξετάζει κατά πόσο η κατηγορούμενη ενημερώθηκε κατάλληλα για τους λόγους της σύλληψής της σε γλώσσα που κατανοούσε, αν της παρασχέθηκε πρόσβαση σε δικηγόρο και αν υπήρξε διερμηνεία από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο έντυπο συγκατάθεσης που υπέγραψε για έρευνα στις αποσκευές της, με την υπεράσπιση να αμφισβητεί την εγκυρότητα και τη συμπλήρωση του εγγράφου, επικαλούμενη γνωμάτευση γραφολόγων.

Γραπτές αγορεύσεις και νομολογιακή αντιπαράθεση

Κατηγορούσα Αρχή και υπεράσπιση κατέθεσαν σήμερα τις τελικές τους αγορεύσεις γραπτώς, με την κάθε πλευρά να στηρίζει τις θέσεις της σε εθνική και ευρωπαϊκή νομολογία.

Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, είπε κατά την αγόρευσή της ότι η κατηγορούμενη κατανοεί την αγγλική γλώσσα και είχε άμεση ενημέρωση των δικαιωμάτων της, ενώ σημείωσε ότι η έρευνα διενεργήθηκε κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 10 της Ποινικής Δικονομίας, με βάση μαρτυρία που συνέδεε τα τεκμήρια με την υπό διερεύνηση υπόθεση.

«Ήταν η θέση γενικότερα όλων των μαρτύρων της κατηγορούσας Αρχής που παρουσιάστηκαν», είπε, «ότι η κατηγορούμενη μιλούσε την αγγλική γλώσσα και γι’ αυτό το λόγο δεν κλήθηκε διερμηνέας στο χώρο. Είχε ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς της σε καταληπτή γλώσσα και επίσης της δόθηκαν τα δικαιώματα στη μητρική της γλώσσα που είναι η γερμανική, δέκα λεπτά μετά και πριν την έναρξη οποιασδήποτε έρευνας», ανέφερε.

Επίσης, επεσήμανε στην αγόρευσή της, ότι η αναφορά πως η αρχική έρευνα προηγήθηκε της χορήγησης των δικαιωμάτων της «εκπίπτει» στο πλαίσιο της δίκης εντός δίκης, καθότι δεν τέθηκε αρχικά τέτοιος ισχυρισμός και δεν αμφισβητήθηκε η θέση που προέβαλαν συγκεκριμένοι μάρτυρες ενώπιον του Δικαστηρίου.

Αντίθετα, η υπεράσπιση, δια του δικηγόρου Σωτήρη Αργυρού, έκανε λόγο για παραβίαση των Άρθρων 11.4 του Συντάγματος και του Νόμου 163(1)/2005, προβάλλοντας επιχειρήματα περί έλλειψης διερμηνείας, παράνομης έρευνας και παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ και του ΕΔΑΔ, καθώς και την πρόσφατη απόφαση C-548/2021.

Απόσυρση τεκμηρίων και παραμονή σε κράτηση

Εξάλλου, η κατηγορούσα Αρχή ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ότι δεν επιμένει πλέον στην κατάθεση τεσσάρων τεκμηρίων (δύο σκληροί δίσκοι, ένα διαβατήριο και ένα έγγραφο), τα οποία κρίθηκαν ως μη αναγκαία στη διαδικασία.

Το Δικαστήριο όρισε την 8η Οκτωβρίου 2025, στις 09:00, ως ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης για τη δίκη εντός δίκης.

Την ίδια ημέρα, σύμφωνα πάντα με το δικαστήριο, αναμένεται να ξεκινήσει η εκδίκαση της κύριας υπόθεσης, με την κατηγορούσα Αρχή να καλείται να παρουσιάσει τον πρώτο της μάρτυρα.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε όπως η κατηγορούμενη παραμείνει υπό κράτηση με τους ίδιους όρους, μέχρι την επόμενη διαδικασία.

Ένσταση υπεράσπισης για τους 44 +10 μάρτυρες

Κατά τη σημερινή διαδικασία, έγινε γνωστό ότι το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 44 μάρτυρες, ενώ υπάρχει πρόθεση από πλευράς κατηγορούσας Αρχής για την προσθήκη άλλων 10.

Η υπεράσπιση εξέφρασε την αντίθεσή της σε αυτό, υποδεικνύοντας πως η κατηγορουμένη τελεί υπό κράτηση εδώ και ενάμιση χρόνο και η επέκταση του μαρτυρικού υλικού σε αυτό το στάδιο δημιουργεί περαιτέρω καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις.

Συνέχιση της δίκης τρεις φορές τη βδομάδα

Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι μετά τις 8 Οκτωβρίου, η υπόθεση θα εκδικάζεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός εύλογου χρονικού πλαισίου.