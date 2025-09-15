Βίντεο - Ειρήνη Μουρτζούκου: Ξεσπά η μητέρα του Παναγιωτάκη – «Είμαι σίγουρη ότι σκότωσε το παιδί μου»

Περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της μοιραίας ημέρας: «Ήμουν στο μπάνιο. Όταν βγήκα, το παιδί ήταν νεκρό. Κατευθείαν το πήγαμε στο νοσοκομείο». Παράλληλα, εξέφρασε την αγανάκτησή της για την απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου, που αναμένεται: «Ξέρω ότι θα ξεκινήσει με παραμύθι και θα τελειώσει με παραμύθι».

Η Πόπη τόνισε πως η ζωή της έχει καταστραφεί: «Άδεια, χάλια, δεν ζω… Ζωντανή-νεκρή. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, θα τα άλλαζα όλα».

Για τη σχέση της με την Ειρήνη πριν από το τραγικό συμβάν ανέφερε: «Έτσι την γνώρισα, τη λυπήθηκα και την εμπιστεύτηκα, όταν είχε χάσει τα δύο της παιδάκια». Ωστόσο σήμερα δηλώνει ανυποχώρητη: «Εγώ θα το πάω μέχρι τέλους για το παιδί μου. Θα δώσω αγώνα με τον δικηγόρο μου μέχρι τέλους».

Όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε αν είχε την Ειρήνη μπροστά της, απάντησε σοκαριστικά: «Θα την σκότωνα με τα ίδια μου τα χέρια».