Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΒίντεο - Ειρήνη Μουρτζούκου: Ξεσπά η μητέρα του Παναγιωτάκη – «Είμαι σίγουρη ότι σκότωσε το παιδί μου»
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο - Ειρήνη Μουρτζούκου: Ξεσπά η μητέρα του Παναγιωτάκη – «Είμαι σίγουρη ότι σκότωσε το παιδί μου»

 15.09.2025 - 14:13
Βίντεο - Ειρήνη Μουρτζούκου: Ξεσπά η μητέρα του Παναγιωτάκη – «Είμαι σίγουρη ότι σκότωσε το παιδί μου»

Η Πόπη, μητέρα του αδικοχαμένου Παναγιωτάκη, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Δευτέρα (15.09.2025) και κατηγόρησε ευθέως την Ειρήνη Μουρτζούκου για τον θάνατο του παιδιού της. «Είμαι σίγουρη ότι μου σκότωσε η Ειρήνη το παιδί. Νιώθω οργή, μίσος, θυμό», είπε χαρακτηριστικά.

Περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της μοιραίας ημέρας: «Ήμουν στο μπάνιο. Όταν βγήκα, το παιδί ήταν νεκρό. Κατευθείαν το πήγαμε στο νοσοκομείο». Παράλληλα, εξέφρασε την αγανάκτησή της για την απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου, που αναμένεται: «Ξέρω ότι θα ξεκινήσει με παραμύθι και θα τελειώσει με παραμύθι».

Η Πόπη τόνισε πως η ζωή της έχει καταστραφεί: «Άδεια, χάλια, δεν ζω… Ζωντανή-νεκρή. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, θα τα άλλαζα όλα».

Για τη σχέση της με την Ειρήνη πριν από το τραγικό συμβάν ανέφερε: «Έτσι την γνώρισα, τη λυπήθηκα και την εμπιστεύτηκα, όταν είχε χάσει τα δύο της παιδάκια». Ωστόσο σήμερα δηλώνει ανυποχώρητη: «Εγώ θα το πάω μέχρι τέλους για το παιδί μου. Θα δώσω αγώνα με τον δικηγόρο μου μέχρι τέλους».

Όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε αν είχε την Ειρήνη μπροστά της, απάντησε σοκαριστικά: «Θα την σκότωνα με τα ίδια μου τα χέρια».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου
Η στιγμή που ο Σενγκούν δεν έδωσε το χέρι του στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Τι συνέβη με τον Σρέντερ - Δείτε βίντεο
Απίστευτη κίνηση στον αυτοκινητόδρομο – Μια «τυπική» μέρα προς τη Λευκωσία(;) – Δείτε βίντεο
Πέρασε με κόκκινο 32χρονος στη Λεμεσό - Προσπάθησε να διαφύγει σπρώχνοντας αστυνομικό
Θλίψη για Κύπριο βουλευτή: «Έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι αγαπημένο του πρόσωπο - «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ»
Λήγει η προθεσμία για υποβολή φορολογικής δήλωσης - Αναλυτικά η διαδικασία συμπλήρωσης και τι πρέπει να ξέρεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ποια είναι η καθημερινή συνήθεια που καθυστερεί τη γήρανση του εγκεφάλου

 15.09.2025 - 14:05
Επόμενο άρθρο

Πότε βγαίνει η απόφαση στη δίκη εντός δίκης για τη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια

 15.09.2025 - 14:28
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

Τους Προέδρους των Κοινοβουλίων μικρών κρατών της Ευρώπης, οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο για την 18η Διάσκεψή τους, υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

  •  15.09.2025 - 13:12
Ολγκίν μετά από Τατάρ: Θα συνεχίσω να εργάζομαι και να έχω ελπίδα για επανέναρξη συνομιλιών

Ολγκίν μετά από Τατάρ: Θα συνεχίσω να εργάζομαι και να έχω ελπίδα για επανέναρξη συνομιλιών

  •  15.09.2025 - 13:15
Απόπειρα φόνου: Βρέθηκε επικοινωνία του 29χρονου Ε/κ με κατάδικο, πώς έγινε σύνδεση και με άλλη σοβαρή υπόθεση

Απόπειρα φόνου: Βρέθηκε επικοινωνία του 29χρονου Ε/κ με κατάδικο, πώς έγινε σύνδεση και με άλλη σοβαρή υπόθεση

  •  15.09.2025 - 12:36
Σοβαρή καταγγελία: Διερευνάται υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στις Κεντρικές Φυλακές

Σοβαρή καταγγελία: Διερευνάται υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στις Κεντρικές Φυλακές

  •  15.09.2025 - 10:32
Πότε βγαίνει η απόφαση στη δίκη εντός δίκης για τη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια

Πότε βγαίνει η απόφαση στη δίκη εντός δίκης για τη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια

  •  15.09.2025 - 14:28
Διάταγμα αποκλεισμού από τα γήπεδα εναντίον 25χρονου - Επιτέθηκε σε αστυνομικό σε πορεία οπαδών στη Λάρνακα

Διάταγμα αποκλεισμού από τα γήπεδα εναντίον 25χρονου - Επιτέθηκε σε αστυνομικό σε πορεία οπαδών στη Λάρνακα

  •  15.09.2025 - 12:41
Γιάννης Αντετοκούνμπο στο live του: «Πάρτε τη γ@@@ τουρκική σημαία από εδώ και φύγετε» - Δείτε βίντεο

Γιάννης Αντετοκούνμπο στο live του: «Πάρτε τη γ@@@ τουρκική σημαία από εδώ και φύγετε» - Δείτε βίντεο

  •  15.09.2025 - 13:52
Μονή Αββακούμ: Πολυάσχολοι οι καθαιρεμένοι μοναχοί – Μαζεύουν σταφύλια, ράβουν και φτιάχνουν δάκτυλα – Δείτε φωτογραφίες

Μονή Αββακούμ: Πολυάσχολοι οι καθαιρεμένοι μοναχοί – Μαζεύουν σταφύλια, ράβουν και φτιάχνουν δάκτυλα – Δείτε φωτογραφίες

  •  15.09.2025 - 10:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα