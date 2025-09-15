Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Ποια είναι η καθημερινή συνήθεια που καθυστερεί τη γήρανση του εγκεφάλου

 15.09.2025 - 14:05
Ποια είναι η καθημερινή συνήθεια που καθυστερεί τη γήρανση του εγκεφάλου

Όλες θέλουμε να παραμένουμε νέες, όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά.

Η αλήθεια είναι πως η γήρανση του εγκεφάλου ξεκινά πολύ πιο νωρίς απ’ όσο φανταζόμαστε. Μνήμη, συγκέντρωση, δημιουργικότητα…όλα επηρεάζονται από τον τρόπο ζωής μας.

Mπορεί να ακούγεται λίγο τρομακτικό αλλά τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει μια απλή, καθημερινή συνήθεια που μπορεί να καθυστερήσει αυτή τη διαδικασία και να κρατήσει το μυαλό μας σε εγρήγορση: Η συστηματική νοητική άσκηση.

Τι ακριβώς είναι η «νοητική άσκηση»;

Όπως το σώμα χρειάζεται κίνηση για να διατηρείται δυνατό, έτσι και ο εγκέφαλος χρειάζεται προπόνηση. Νοητική άσκηση είναι κάθε δραστηριότητα που βάζει το μυαλό μας να δουλέψει δημιουργικά και διαφορετικά, όπως:

  • Διάβασμα βιβλίων και άρθρων.
  • Εκμάθηση μιας νέας γλώσσας ή δεξιότητας.
  • Σταυρόλεξα, sudoku, γρίφοι.
  • Εκπαίδευση σε κάτι καινούργιο (π.χ. μουσικό όργανο, χορός).

    Αυτές οι δραστηριότητες λειτουργούν σαν «γυμναστική» για τον εγκέφαλο, διατηρώντας τις νευρικές συνδέσεις ενεργές και ενισχύοντας τη μνήμη.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό;

Μελέτες δείχνουν ότι η συστηματική ενασχόληση με τέτοιες δραστηριότητες καθυστερεί την νοητική εξασθένηση που σχετίζεται με την ηλικία, ενισχύει τη νευροπλαστικότητα, δηλαδή την ικανότητα του εγκεφάλου να δημιουργεί νέες συνδέσεις.

Επιπλέον, προστατεύει από ασθένειες όπως η άνοια και το Alzheimer και βοηθά στη διατήρηση της ψυχικής ευεξίας, μειώνοντας το άγχος και βελτιώνοντας τη διάθεση.

Με λίγα λόγια, το να «προπονείς» τον εγκέφαλο σε καθημερινή βάση είναι ένα δώρο για το μέλλον σου.

Η ιδανική ρουτίνα

Δεν χρειάζεται να αφιερώνεις ώρες. Αρκούν 20-30 λεπτά την ημέρα σε δραστηριότητες που διεγείρουν τον εγκέφαλο. Για παράδειγμα:

  • Διάβασε 10 σελίδες ενός βιβλίου το πρωί αντί να χαζεύεις στα social media.
  • Κάνε ένα sudoku στο διάλειμμα της δουλειάς.
  • Μάθε 5 νέες λέξεις στα αγγλικά ή σε μια άλλη γλώσσα που σε ενδιαφέρει.
  • Δοκίμασε μια νέα συνταγή που απαιτεί προσοχή και συγκέντρωση.
  • Το μυστικό είναι η συνέπεια και η ποικιλία. Όσο πιο διαφορετικές είναι οι δραστηριότητες που επιλέγεις, τόσο πιο ολοκληρωμένη είναι η «γυμναστική» του εγκεφάλου σου.

Η νοητική άσκηση γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματική όταν συνδυάζεται με άλλες υγιεινές συνήθειες:

  • Καλή διατροφή: Επένδυσε σε τροφές πλούσιες σε ω-3 λιπαρά (ψάρια, καρύδια, λιναρόσπορος) και αντιοξειδωτικά (berries, πράσινο τσάι).
  • Άσκηση: Η φυσική δραστηριότητα αυξάνει την αιμάτωση του εγκεφάλου και τον κρατά σε εγρήγορση.
  • Ποιοτικός ύπνος: Στη διάρκεια του ύπνου ο εγκέφαλος «τακτοποιεί» τις πληροφορίες της ημέρας.
  • Κοινωνικές επαφές: Η συζήτηση και η επαφή με ανθρώπους αποτελεί ισχυρό ερέθισμα για τον εγκέφαλο.

Τους Προέδρους των Κοινοβουλίων μικρών κρατών της Ευρώπης, οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο για την 18η Διάσκεψή τους, υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου.

