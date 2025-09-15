Αδιανόητο περιστατικό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου: Έβαλαν... εμπόδια στο χώρο στάθμευσης ΑμεΑ - Δείτε φωτογραφία

Συγκεκριμένα η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών σημείωσε ότι, με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, τοποθετήθηκαν εμπόδια στην είσοδο του χώρου στάθμευσης των ΑΜΕΑ, με αποτέλεσμα να μην έχουν εύκολη πρόσβαση στον χώρο.

Αυτούσια η ανάρτηση:

«Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς παρατηρήσαμε πως έχει εμποδιστεί ο χώρος στάθμευσης για τα ΑΜΕΑ καθώς έχουν τοποθετηθεί εμπόδια κατά την είσοδο στο πλακόστρωτο.

Απο την ημέρα έναρξης του Πανεπιστημίου άτομα ΑΜΕΑ δεν μπορούν να σταθμεύουν και να έχουν εύκολη πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Η κίνηση αυτή δεν προάγει τον χαρακτήρα της ισότητας ανάμεσα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Καλούμε τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου όπως αφαιρέσουν τα εμπόδια ούτως ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των φοιτητών/τριών.

Ως Προοδευτική έχουμε αποστείλει επιστολή προς τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου ενημερώνοντας τους για το εν λόγω ζήτημα και αναμένουμε στην άμεση επίλυση του».

Δείτε την φωτογραφία και την ανάρτηση: