Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑδιανόητο περιστατικό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου: Έβαλαν... εμπόδια στο χώρο στάθμευσης ΑμεΑ - Δείτε φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αδιανόητο περιστατικό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου: Έβαλαν... εμπόδια στο χώρο στάθμευσης ΑμεΑ - Δείτε φωτογραφία

 15.09.2025 - 19:08
Αδιανόητο περιστατικό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου: Έβαλαν... εμπόδια στο χώρο στάθμευσης ΑμεΑ - Δείτε φωτογραφία

Σε μια αδιανόητη πράξη που δυσκολεύει τα άτομα με αναπηρίες προέβησαν οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, οπως αναφέρει η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών σε ανάρτησή της .

Συγκεκριμένα η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών σημείωσε ότι, με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, τοποθετήθηκαν εμπόδια στην είσοδο του χώρου στάθμευσης των ΑΜΕΑ, με αποτέλεσμα να μην έχουν εύκολη πρόσβαση στον χώρο.

Αυτούσια η ανάρτηση: 

«Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς παρατηρήσαμε πως έχει εμποδιστεί ο χώρος στάθμευσης για τα ΑΜΕΑ καθώς έχουν τοποθετηθεί εμπόδια κατά την είσοδο στο πλακόστρωτο.

Απο την ημέρα έναρξης του Πανεπιστημίου άτομα ΑΜΕΑ δεν μπορούν να σταθμεύουν και να έχουν εύκολη πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Η κίνηση αυτή δεν προάγει τον χαρακτήρα της ισότητας ανάμεσα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
Καλούμε τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου όπως αφαιρέσουν τα εμπόδια ούτως ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των φοιτητών/τριών.

Ως Προοδευτική έχουμε αποστείλει επιστολή προς τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου ενημερώνοντας τους για το εν λόγω ζήτημα και αναμένουμε στην άμεση επίλυση του».

Δείτε την φωτογραφία και την ανάρτηση:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη στην Πάφο – «Έφυγε» ξαφνικά ο Πάτερ Ανδρέας - Φωτογραφία
Συναγερμός στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο γυναίκα μετά από τροχαίο - Χτυπήθηκε από όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο
Απίστευτη κίνηση στον αυτοκινητόδρομο – Μια «τυπική» μέρα προς τη Λευκωσία(;) – Δείτε βίντεο
Βίντεο - Ειρήνη Μουρτζούκου: Ξεσπά η μητέρα του Παναγιωτάκη – «Είμαι σίγουρη ότι σκότωσε το παιδί μου»
Θλίψη για Κύπριο βουλευτή: «Έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι αγαπημένο του πρόσωπο - «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ»
Σοβαρή καταγγελία: Διερευνάται υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στις Κεντρικές Φυλακές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: «Η Κύπρος θα αξιοποιήσει το SAFE με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων»

 15.09.2025 - 18:43
Επόμενο άρθρο

Βρέθηκε DNA στο σημείο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ - Ανήκει στον Τάιλερ Ρόμπινσον

 15.09.2025 - 19:25
ΠτΔ: «Η Κύπρος θα αξιοποιήσει το SAFE με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων»

ΠτΔ: «Η Κύπρος θα αξιοποιήσει το SAFE με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων»

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, είπε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Αντόνιο Κόστα, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας ότι η ΕΕ βασίζεται στην Κύπρο για τη διαχείριση κατά την Προεδρία της, αρκετών σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν την ΕΕ, ενώ αναφερόμενος στο πρόγραμμα SAFE είπε ότι καμιά τρίτη χώρα, η οποία απειλεί την ασφάλεια κράτους μέλους της ΕΕ, δεν μπορεί να το αξιοποιήσει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Η Κύπρος θα αξιοποιήσει το SAFE με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων»

ΠτΔ: «Η Κύπρος θα αξιοποιήσει το SAFE με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων»

  •  15.09.2025 - 18:43
Είπε «ναι» ο Τατάρ σε Ολγκίν για τριμερή: Έθεσε θέμα συνθηκών στις Κεντρικές Φυλακές

Είπε «ναι» ο Τατάρ σε Ολγκίν για τριμερή: Έθεσε θέμα συνθηκών στις Κεντρικές Φυλακές

  •  15.09.2025 - 16:02
Τηλεργασία στο Δημόσιο: Οι προϋποθέσεις, οι ανησυχίες και οι... υπολογιστές - Τι θα ισχύει με το δικαίωμα αποσύνδεσης

Τηλεργασία στο Δημόσιο: Οι προϋποθέσεις, οι ανησυχίες και οι... υπολογιστές - Τι θα ισχύει με το δικαίωμα αποσύνδεσης

  •  15.09.2025 - 16:51
«Άλμα»: Εγγράφεται ως κόμμα - Κατέθεσε την αίτηση ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

«Άλμα»: Εγγράφεται ως κόμμα - Κατέθεσε την αίτηση ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

  •  15.09.2025 - 17:33
VIDEO: Νέο τροχαίο στη Λάρνακα - Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

VIDEO: Νέο τροχαίο στη Λάρνακα - Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

  •  15.09.2025 - 18:30
Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Ελεύθεροι οι 3 ύποπτοι - Δεν ικανοποιήθηκε από την μαρτυρία το Δικαστήριο

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Ελεύθεροι οι 3 ύποπτοι - Δεν ικανοποιήθηκε από την μαρτυρία το Δικαστήριο

  •  15.09.2025 - 17:28
Συναγερμός στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο γυναίκα μετά από τροχαίο - Χτυπήθηκε από όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο

Συναγερμός στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο γυναίκα μετά από τροχαίο - Χτυπήθηκε από όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο

  •  15.09.2025 - 17:06
Απόπειρα φόνου: Βρέθηκε επικοινωνία του 29χρονου Ε/κ με κατάδικο, πώς έγινε σύνδεση και με άλλη σοβαρή υπόθεση

Απόπειρα φόνου: Βρέθηκε επικοινωνία του 29χρονου Ε/κ με κατάδικο, πώς έγινε σύνδεση και με άλλη σοβαρή υπόθεση

  •  15.09.2025 - 12:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα