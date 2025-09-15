Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Βρέθηκε DNA στο σημείο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ - Ανήκει στον Τάιλερ Ρόμπινσον

 15.09.2025 - 19:25
Βρέθηκε DNA στο σημείο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ - Ανήκει στον Τάιλερ Ρόμπινσον

Δείγματα DNA που ελήφθησαν από δύο αντικείμενα, τα οποία βρέθηκαν κοντά στο σημείο της δολοφονίας του συντηρητικού ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ, αντιστοιχούν στο DNA του υπόπτου που κρατείται από τις αρχές, ανακοίνωσε σήμερα ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ.

Πέντε ημέρες μετά τη δολοφονία, που συγκλόνισε την Αμερική και αποκάλυψε τις πολιτικές ρωγμές της, η έρευνα επικεντρώνεται στον Τάιλερ Ρόμπινσον, τον 22χρονο που συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης και δεν συνεργάζεται με τις αρχές.

Πολλά πειστήρια περισυλλέχθηκαν από την αστυνομία, «μεταξύ αυτών ένα κατσαβίδι, το οποίο βρέθηκε στη στέγη» κτιρίου της πανεπιστημιούπολης της Γιούτα (δυτικά), όπου κρυβόταν ο ένοπλος.

Μία πετσέτα «με την οποία ήταν τυλιγμένο» το τυφέκιο βρέθηκε επίσης στο σημείο, δήλωσε σήμερα στο Fox News ο επικεφαλής του FBI, της ομοσπονδιακής αστυνομίας που έχει αναλάβει την έρευνα.

«Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα πως τα ίχνη DNA στην πετσέτα που ήταν τυλιγμένη γύρω από το πυροβόλο όπλο και το DNA στο κατσαβίδι ανήκουν στον ύποπτο που κρατείται αυτήν τη στιγμή», είπε ο Κας Πατέλ.

Έχοντας δεχθεί επικρίσεις για τις ενέργειές του από την αρχή της υπόθεσης, ο επικεφαλής του FBI αναφέρθηκε επίσης σε ένα σημείωμα που άφησε ο ύποπτος προτού αναλάβει δράση.

«Ο ύποπτος έγραψε, με κεφαλαία γράμματα "έχω την ευκαιρία να εξοντώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την αδράξω"», ανέφερε, προσθέτοντας πως το FBI έχει «αποδείξεις» αυτού του σημειώματος, το οποίο κατέστρεψε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, κανένα συγκεκριμένο κίνητρο δεν έχει προκριθεί προς το παρόν για αυτήν τη δολοφονία.

